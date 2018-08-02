Yıldız yok hasılat çok

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriYıldız yok hasılat çok
GeriEkonomi Yıldız yok hasılat çok
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Ceyhun KUBURLU
02.08.2018 - 21:36, Son Güncelleme:

Yıldız yok hasılat çok

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yıldız yok hasılat çok

Süper Lig’de transfer sezonunun sönük geçmesine rağmen tüm zamanların kombine hasılatı rekoru kırıldı. 18 takım 1 Ağustos itibariyle yüzde 42 artışla 224 milyon liralık kombine sattı. Bu rakamın yüzde 39’unu tek başına Fenerbahçe elde etti. Sarı-lacivertli takım 39 bin 350, Galatasaray 35 bin 600, Beşiktaş ise 30 bin 809 adet kombine sattı.

Yıldız yok hasılat çokGEÇTİĞİMİZ yıllara göre sönük geçen transfer sezonuna rağmen Süper Lig’deki takımların taraftarları kombinelere büyük ilgi gösterdi.18 takım bir önceki sezon toplamda 157.7 milyon TL kombine geliri elde ederken, bu rakam satışların devam etmesine ve sezonun başlamamasına rağmen yüzde 42 arttırarak 224 milyon TL’ye çıktı. Bunda da 4 büyük kulübün etkisi oldu. Ali Koç’un başkan seçilmesiyle Fenerbahçe bu sezon kombine satışını en çok arttıran takım olurken, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor da bir önceki sezona göre daha fazla kombine satmayı başardı. Anadolu kulüplerin de ise satışlar bir önceki sezona göre düşük seyretse de, sezonun başlamasıyla rakamların yukarı çıkması bekleniyor.

Yıldız yok hasılat çok18 takımın 1 Ağustos itibariyle elde ettiği 224 milyon TL’lik kombine gelirinin önemli bir bölümü ise 4 büyüklerden geldi. Bu sezon kombine satışlarında en dikkat çeken artış Fenerbahçe’de yaşandı. Sezon sonunda Ali Koç’un başkanlık koltuğuna oturmasının ardından, günlerce kuyrukta sıra bekleyen Fenerbahçe taraftarı toplamda 39 bin 350 adet kombine kart aldı. Taraftarlar bu kartlar için toplamda 89 milyon lira ödedi. Böylece 18 takımın topla gelirinin yüzde 39’unu tek başına Fenerbahçe yapmış oldu. En çok kombine kart satışı yapan ikinci takım ise Galatasaray oldu. 2017-2018 futbol sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılı takım toplamda 35 bin 600 adet kombine kart sattı. Son iki sezondur kendi evinde adeta kapalı gişe oynayan Beşiktaş da bu sezon, bir önceki yıla göre daha fazla kombine satmayı başardı. Siyah-beyazlılar geçen sezon 30 bin 100 adet kombine kart satarken, bu sezon 30 bin 809 adet kombine sattı. Trabzonspor da bir önceki yıla göre kombine kart sayısını arttıran takımlar arasında.

EN ÇOK AZALANLAR
Kombine satışlarında beklentilerin altında kalan takımların başında ise Antalyaspor geliyor. Mali sıkıntılar içerisindeki kulüp bir önceki sezon toplamda 17 bin adet bilet satışı gerçekleştirmişti. Ancak kulüp bu sezon sadece 2 bin 900 adet kombine kart satabildi. Sivasspor ve Alanyaspor bir önceki sezonun kombine sayısını yakalamak üzere.

Yıldız yok hasılat çok
Bu sezon Süper Lig’de en çok kombine kart satan Fenerbahçe’nin Başkanı Ali Koç, Cagliari ile oynanan hazırlık maçını tribününde izledi.

AKHİSAR’DA AVRUPA LİGİ HEYECANI VAR
2018-2019 futbol sezonunda kombine kart satışlarında öne çıkan bir diğer takım ise Akhisarspor oldu. Geçen sezon Türkiye Kupası’nı kaldırarak bu sezon Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek olan Akhisarspor’un kombine kart satışları da arttı. Geçen sezon 1975 adet kombine kart satan Akhisarspor, toplamda 6 bin 600 adet kombine kart satmayı başardı. Akhisarspor’un yeşil sahalarda başarıyı yakalaması kulübün gelirlerine de önemli bir katkı yapmış oldu. Bu başarıyı devam ettirmesi durumunda bir sonraki sezon da tribünlerin doluluk oranının arttığını gözlemlemek mümkün olacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

Altına yatırım yapmak için doğru zaman mı?

Öğrenciye kiralık ev aranıyor

Düşük enflasyon için taksite sınır

R

Geleceğinize sağlam bir adım atın! 5 adımda oluşturacağınız tercih rehberi