Yıldız Teknopark'tan 180 milyon dolar ihracat 

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yıldız Teknopark'ın, faaliyetlerine 2009'da Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsünde başladığını, 2014 sonunda 23 bin 500 metrekarelik İkitelli yerleşkesinin de hizmete girmesiyle 148 bin metrekarelik alanda toplam 12 binayla hizmet verdiğini anlattı.

Yıldız Kuluçka’da bulunan girişimcilere hem ön kuluçka hem kuluçka hem de post-kuluçka programında bulunma imkanı tanıdıklarını aktaran Güner, girişimcilere, şirketleşme yolunda hukuki, mali ve patent konularında ihtiyacı olan bütün danışmanlık hizmetlerini sunduklarını bildirdi.

Yıldız Teknopark'ta küresel rekabet yarışına katılan şirketlerin gurur verici başarılara ulaştığını ifade eden Güner, "Yıldız Teknopark'ta bulunan şirketlerden 84 farklı ülkeye ihracat yapılmaktadır. Sırasıyla ABD, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Hollanda, İngiltere ve İsviçre başlıca ihracat yapılan ülkelerdir." dedi.

Güner, teknoparkın faaliyet sonuçlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Teknoparkımızın 2009 yılından bu yana gerçekleştirdiği ihracat tutarı yaklaşık 180 milyon dolar seviyesinde. Bugün 280’i Ar-Ge, 102’si kuluçka olmak üzere toplam 382 firmanın faaliyet gösterdiği teknoparkımızda kabul edilen proje sayısı 3 bine yaklaştı. Bu projelerden elde edilen gelir ise 2,6 milyar TL civarında. Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlamak ve ülkemize döviz kazandırıcı faaliyetleri yürütmek öncelikli hedeflerimiz arasında bulunuyor."

"YILDIZ PROTOTİP ATÖLYESİ’NDE 37 PROJE ÜZERİNDE ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLMEKTE"

Prof. Dr. Mesut Güner, Yıldız Teknopark'ı diğer teknoparklar arasında öne çıkaran birçok farklı başlık bulunduğunu ifade ederek, "Diğer kuluçka merkezlerinde ağırlıklı olarak kullanılan açık ofis yerine, biz kuluçka merkezimizde bulunan şirketlerimize 1 yıl ücretsiz kapalı ofis olanağı sunuyoruz. Bu da verimli çalışmayı ve daha profesyonel bir görünüm ile motivasyonu yüksek çalışmaları destekleyici bir unsurdur. Başta Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri olmak üzere Yıldız Kuluçka çatısı altında yer alan girişimcilerin projelerine Yıldız Prototip Atölyesi ile ilk üretim desteği de sunuyoruz ve fikirlerini ürüne dönüştürmelerine yardımcı oluyoruz. Bugüne dek 74 projenin gerçekleştirildiği ve iki firmanın ticarileştiği Yıldız Prototip Atölyesi’nde 37 proje üzerinde çalışmalara devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Güner, teknoparkın paydaşı olduğu programlara ilişkin şunları kaydetti:

"Öğrenci, araştırmacı ve akademisyenlere şirketleşme desteği, kurumsal yönetim, yatırımcılarla ilişkiler, prototip atölyesini ücretsiz kullanma, 1 yıl ücretsiz ofis alanı ve girişimci rehberlik programı hizmetleri veriyoruz. TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği programı kapsamında uygulayıcı kuruluşlar arasında yer almaktayız. STAR BİGG ile programın 1. ve 2. aşamalarını yürüterek girişimcilerimizin 150 bin TL hibe desteğine ulaşması için çalışmaktayız. Program kapsamında 2017 yılı başından bugüne kadar bin 159 iş fikri alıp 890 girişimci, program eğitimlerine katılım göstermiştir. Toplamda 95 girişimci, iş planını hazırlamış ve bunlardan 16 girişimci ise şirket kurmaya hak kazanmıştır.

STAR BİGG 2018 1. Çağrı döneminde 12 adet girişimcimizin desteklenerek şirket kurmasını beklemekteyiz. STAR BİGG 2018 yılı 2. çağrısına çıkmış ve son başvuru tarihi olarak da 10 Ağustos 2018 tarihini belirlemiştir. STAR BİGG, bu tarih dışında da sonraki dönemler için iş fikirlerini almaya devam edecektir."

"ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ PROJE SAYISI 400’Ü AŞTI"

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Güner, teknopark kuluçka merkezinin geçen yıl 122 start up'a yer verdiğini, bunlardan 36'sının mezun edildiğini belirterek, "Mezun olan firmalarımız girişimci firma olarak teknoparkımızda faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu yılın ilk yarısında 16 yeni start up firması bünyemize kazandırılmıştır. Planımız, yıl sonuna kadar yaklaşık toplamda 40 start up’a daha ev sahipliği yapmaktır." diye konuştu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) ile Türkiye'nin havacılık alanındaki hedefleri doğrultusunda nitelikli elemanların yetiştirilmesi, bu alanda var olan dışa bağımlılığın azaltılması ve teknoloji üretilmesi konularında iş birliği faaliyetleri başlatıldığını aktaran Güner, şöyle konuştu:

"Nitelikli elaman yetiştirmenin yanında TAI, teknopark kampüsümüzde bina inşa edecek ve bu bina Ar-Ge faaliyetleri için kullanılacaktır. Kısa sürede faaliyete başlaması planlanan tesiste, özgün uçak, helikopter, insansız hava aracı ve uydu projeleri için yüzlerce mühendis istihdam edilecek. Tesiste, hem mühendis yetiştirilecek hem de mühendislik hizmeti üretilip yürütülen projelere önemli katkılar sağlanacak.

Yıldız Teknopark bünyesinde yer alan teknoloji transfer ofisimiz (Yıldız TTO), akademisyenler ile sanayiciler arasında karşılıklı iş birlikleri sağlamayı temel amaç olarak benimsiyor. Yıldız TTO, üniversitemizdeki akademik bilginin, bilimin ve know-how’ın sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması, ülkemiz ekonomisine olumlu katkılar sağlaması yolunda gerekli platformların oluşturulması için bir arayüz görevi üstleniyor. Yıldız TTO’nun faaliyetleri arasında öne çıkan bölümlerden biri olan üniversite-sanayi iş birlikleri özel önem verdiğimiz başlıklar arasında bulunmakta ve bu konuda bugüne dek Yıldız Teknopark’ta geliştirilen üniversite-sanayi iş birliği proje sayısı 400’ü aştı."

Güner, teknoparkta bulunan firmalara bir önceki yılın fikri ve sınai mülkiyet hakları, patentli, ulusal ve uluslararası destekli ürünler geliştirilmesi, akademisyenler ve üniversite ile iş birliği yapılması, stajyer çalıştırılması ve ihracata katkı sağlanması gibi kriterlere göre hesaplanan bir veri üzerinden Ar-Ge teşvik fonu desteği sağlandığını bildirdi.

"ŞİRKET, ORGANİK OYUNCAĞA KADAR KULLANILABİLİR GRANÜLLER ÜZERİNE ÇALIŞIYOR"

Prof. Dr. Mesut Güner, Yıldız Teknopark'taki başarılı firmalara değinirken, Biolive şirketinin, zeytin çekirdeğinden doğada kaybolan ve antimikrobiyal biyoplastik granül üretimi yaptığını söyledi.

Zeytin çekirdeğinden üretilen biyoplastik filmlerle başlayan çalışmaların, daha sonra filmlerin plastiğin her alanında kullanılabilecek granüllere dönüşmesi ve sektörel çalışmalarla devam ettiğini anlatan Güner, "Şirket, bugün biyoplastik buzdolabı teknolojisi dışında gıda kullanım kapları, gıda ambalajları, tekstil, hijyen malzemeleri, organik oyuncak ve bebek emziğine kadar birçok alanda kullanılabilir granüller üzerine çalışıyor." diye konuştu.

Güner, Yıldız Kuluçka firmalarından Miops Teknoloji’nin geliştirdiği Miops Smart'ın, kamera ya da flaşları tetikleyerek fotoğrafçıların refleksleriyle yakalaması çok zor olan yüksek hızda anlık olayları fotoğraflayabilen bir cihaz olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu cihaz sayesinde savunma, güvenlik ve medya sektörlerinde çalışan profesyoneller başta olmak üzere pek çok sektöre çözüm sağlanıyor. NASA roket kalkışını, ABD ordusu bomba infilak anını Türkiye’de geliştirilen Miops Smart ile fotoğraflıyor.

Compocket, elektronik laboratuvarlarında kullanılan ölçüm cihazlarını bilgisayar tabanlı ve mobil uyumlu hale getirerek çok daha etkili bir ölçüm deneyimi sunmayı hedefleyen bir donanım-yazılım projesi... Donanım kısmını telefon, tablet ve bilgisayar ile çalışabilen her yerde kolayca kullanabilen portatif elektronik ölçüm cihazları oluşturuyor."

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