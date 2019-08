Yıldız projeler seçilecek

GAYRİMENKUL sektöründe 5 yıldır prestijli bir imza olarak varlığını sürdüren Sign of the City Awards (SotCA) için geri sayım başladı. Türk gayrimenkul sektörünü heyecanlandıran ve sektörü yeni kavramlarla buluşturan ödüller için ilk adım jüri buluşması oldu. Hürriyet’in öncülüğünde gerçekleşen yarışma için çalışmalara başlandı. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde 1000’in üzerinde projenin ödül alabilmek için yarıştığı, 100’lerce projenin ödüle değer bulunduğu Sign Of The City Awards, gayrimenkul dünyasının dinamizminin devamlılığı ve nitelikli kentleşmenin standartlarını belirlenmesinde önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor.

Sign of the City Awards’un sektörün önemli isimlerinden ve akademisyenlerden oluşan jürisi önceki gün İstanbul Ticaret Odası’nda bir araya gelerek bir önceki yılın genel değerlendirilmesini yaptı ve yenilikleri konuştu. Dünyadaki gelişmeleri takip ederek belirlenen kategorilerin üzerinden geçen jüri üyeleri, platformun başkanlarını da seçti. Yüksek Mimar ve Kent Tasarımcısı Prof. Dr. Güzin Konuk ve World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi eş başkan seçildi.

ÖNEMLİ İŞBİRLİĞİ

Toplantının açılış konuşmasını yapan Hürriyet Reklam Başkan Yardımcısı Aykut Şahin, gayrimenkul ve inşaat sektörünün en iyi projelerinin seçileceği yarışmanın artık sektör içinde prestij kabul edildiğini ve bu başarının tüm sektöre ait olduğunu söyledi. Bu yıl 6’ncısı gerçekleşecek yarışmada önemli bir işbirliğine imza atılacağını ifade eden Şahin, “Gayrimenkul sektörünün en kapsamlı buluşma platformu olarak kabul edilen RE360 Konferansı ile Sign Of The City 2019 ödül töreni bir arada gerçekleşecek” diye konuştu.

ÖRNEK PROJELER

SotCA Eş Başkanı Prof. Dr. Güzin Konuk, ödül töreninin 5 yıllık yolculuğunu; “Gayrimenkul sektörünün yaşadığı değişim 20. yüzyılın bitişi ve 21. yüzyılın başlangıcıdır. Bir endüstri yüzyılı bitti; şimdi teknolojiye ve yeşile dayalı yeni bir yüzyıl başladı. Buna ‘yeşil ve akıllı yüzyıl’ diyoruz. Biz SotCA’da bu tür her zaman gelişmeleri teşvik ediyoruz. Bu boyutlar bu yıl da öne çıkacak. SotCA 5 yılda çok önemli adımlar attı. En önemli misyonu da bir platform oluşturmasıydı. Yaratıcı mimarlar ve genç yetenekler bağlamında önemli adımlar atıldı. Sosyal sorumluluk projeleri ciddi şekilde hayatımıza girdi. Tasarım ve kalitede önemli örnek projeler ortaya çıktı. Bu projeler de gayrimenkul sektörünün kazandığı önemi ve kaliteyi bize gösterdi” sözleriyle anlattı.

SotCA Eş Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan ise “SotCA, Türkiye’de önemli bir yol kat etmiş, çevreyi, mimariyi kucaklamış bir ödül töreni. Türkiye’de bir ilk olduğu kadar dünyada da sektörün ender örneklerinden biri oldu. Her organizasyon gibi zaman içinde gelişerek ilerliyor ve sektörü iyileştirecek çözümleri sunuyoruz” diye konuştu.

BAŞVURULAR YAKINDA

RE360 Gayrimenkul Konferansı’nın 2. günü olan 11 Aralık tarihinde ödüller sahiplerini bulacak. Yarışmada bir proje sınırsız sayıda kategoride aday olabilecek.

Yakında açıklanacak olan başvuru sürecinin sona ermesinin ardından; EY Türkiye tarafından yapılacak teknik bir değerlendirmeyle, tüm başvuruların katılım koşullarına uygunluğu denetlenecek. Jüri üyeleri, teknik elemeyi geçen projeler arasından, online olarak ön eleme yapacak ve her kategori için 5 finalist belirleyecek. İkinci aşamayı geçen 5 proje, bütün jüri üyelerinin değerlendirmesine sunulacak. Başvuru yapan projeler, jüri toplantısındaki değerlendirme sırasında projelerini ayrıntıları ile anlatabilecek. Tüm değerlendirmeler sonucunda her kategoriden sadece 1 proje “Sign of the City” seçilecek.

İŞTE JÜRİ ÜYELERİ

YÜKSEK Mimar ve Kent Tasarımcısı Prof. Dr. Güzin Konuk ve World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan’ın eş başkan olduğu SotCA 2019’da alanında uzman jüri üyeleri yer alacak. SotCA 2019’da en iyi projeleri seçecek jüride şu isimler yer alıyor: Ali Faruk Göksu (Kentsel Strateji Kurucu Ortağı), Ali Pamir (Pamir & Soyuer Yönetim Kurulu Başkanı), Altan Elmas (KONUTDER Başkanı), Avi Alkaş (JLL Ülke Başkanı), Aytek İtez (Türk Serbest Mimarlar Derneği Üyesi), Ayşe Hasol Erktin (Mimar, MDS), Ferdi Erdoğan (Türkiye İMSAD Başkanı), Feyzullah Yetgin (GYODER Yönetim Kurulu Başkanı) Füsun Yılmaz Phillipson (GYODER Yönetim Kurulu Üyesi), Haluk Sur (Forum İstanbul 2023 Düşünce Platformu İcra Kurulu Başkanı), Hüseyin Arslan (Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Vekili), Doç. Dr. Lale Özgenel (ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi), Makbule Yönel Maya (TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü), Nazmi Durbakayım (İNDER Başkanı), Neşet Birlik (İzmir Ticaret Odası Emlak Komite Başkanı), Nuh Acar (Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi), Önder Kaya (Türk Serbest Mimarlar Derneği Başkanı), Yakup Köç (İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi), Zafer Baysal (ULI Türkiye Başkanı)