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Yıldız Holding'ten 7 milyar dolarlık yapılandırma

Hürriyet Haber
19.03.2018 - 16:53 | Son Güncelleme:

Yıldız Holding, 7 milyar dolara varan kredi refinansmanı için Yapı Kredi ile anlaştı.

Bloomberg'in haberine göre, Yıldız Holding, bankalarla toplamda 7 milyar dolara varan kredilerinin refinansmanı için görüşmeleri yürütmek üzere lider banka seçilen Yapı Kredi ile mutabakat zaptı imzaladı.

Kaynaklar, Yapı Kredi'nin bundan sonra diğer bankalarla görüşeceğini ve bütün bankalarla anlaşmanın 30 Mart'a kadar tamamlanmasının beklendiğini ifade ettiler.

Kredinin refinansmanında vade 4 yıl olacak, borcun belli seviyelerin altına düşmesi halinde vadeyi 4 yıl daha uzatma opsiyonunun olacak. Borcun tamamen teminatlandırılacağını ve ara ödemelerin az sayıda olacağı da ifade ediliyor.

Yıldız Holding ve Yapı Kredi ise konuya ilişkin henüz yorum yapmadı.

 

Etiketler: Ülker , Kredi
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