Yıldız Holding, Godiva'nın Japonya'daki birimini satmak istiyor
Yıldız Holding'in iştiraki olan Godiva'nın Japonya'daki biriminin potansiyel satışı için imkanları araştırdığı belirtildi.
İSMİNİ vermek istemeyen konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre Godiva'nın Japonya biriminin satış sürecinin önümüzdeki haftalarda başlaması, değerlemenin 1.5 milyar dolara kadar varması bekleniyor.
Yıldız Holding yaptığı açıklamada Japonya'nın en başarılı bölgelerinden biri olduğunu ve büyümeye devam ettiğini belirtti.
Yıldız Holding, yüzde 100 iştiraki konumundaki Pladis Foods üzerinden Ülker Bisküvi'de ULKER.IS hisse sahibi. Pladis ise Ülker Bisküvi'de yüzde 51 hissedar konumunda bulunuyor.
Veri yayını kaynaklı sorun nedeniyle işlemlere ara verilen Borsa İstanbul'da saat 1400'da işlemlerin yeniden başlamasıyla Ülker hisseleri yüzde 6'ya yakın primle yeniden işleme başladı. Ancak kazanımlarını hızla geri veren Ülker hisseleri saat 1425'te yüzde 0.42 yükselişle 16.67 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi ise yüzde 0.3 artıda.
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