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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İZMİR (AA)
28.04.2018 - 19:28, Son Güncelleme:

Başbakan Yıldırım tarih verdi: Bunun adı imar barışı

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Başbakan Yıldırım tarih verdi: Bunun adı imar barışı

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin genelinde imar sorunu bulunduğunu belirterek "Türkiye'nin genelinde var olan bir sorun var. Mülkiyetle, imarla, ruhsatla ilgili bir sorun, bu bütün vatandaşlarımızın kanayan yarası. Binası var elektriği yok, binası var ruhsatı yok, binası var mülkiyeti kendisine ait değil. Bütün bunları ortadan kaldıracak ve bu yılların biriktirdiği sorunu çözecek düzenlemeyi önümüzdeki 10 gün içerisinde çıkarıyoruz, bunun adı imar barışıdır." dedi.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı İzmir Ticaret Odası'ndaki (İZTO) özel meclis toplantısında yaptığı konuşmada, görevlerine yeni seçilen İZTO Başkanı Mahmut Özgener, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ve tüm yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

İzmir'in ilklerin şehri olduğunu vurgulayan Yıldırım, kentin AK Parti iktidarlarında birçok yeni hizmetle buluştuğunu söyledi.

Başbakan Yıldırım, iktidara geldiklerinde çevre yolu olmayan İzmir'in şu anda 53 kilometrelik çevre yolunun bulunduğuna, onun da yetmediğine işaret etti. İzmir'in bir numaralı sorunun trafik olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:

"500 MİLYAR LİRALIK ÖZEL SEKTÖR YATIRIMI"

"Ama İzmir'in bütün sorunlarını çöze çöze bugünlere geldiğimiz gibi inşallah bundan sonra da yeni dönemde, 24 Haziran yeni bir dönem, neden yeni bir bir dönem, Türkiye'nin 94 yıllık yönetim sisteminde değişikliğe gitti. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş yaptı. Doğrudan, sandıktan vatandaşlarımızın ülkeyi kimin yöneteceğine karar vereceği bir seçim yapacağız. Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz, yasama meclisini seçeceğiz ve böylece ülkemiz zaman ekonomisini çok daha iyi değerlendiren yeni bir sürece girecek. Bürokratik süreçler hızlanacak, ülkenin, milletin ihtiyacı olan hizmetler çok daha hızlı bir şekilde yapılmaya başlanacak. Meclisimiz çok daha güçlenecek, ülkenin ihtiyacı olan reformları, kanunları yapacak ve böylece icraya destek verecek, bir yandan da hükümeti denetleme görevini yerine getirecek. İzmir de Türkiye de bugüne kadar ne kazandıysa ülkemizde var olan siyasi istikrar ve güven sayesinde kazandı."

Yıldırım, İzmir'e son 15 yılda 50 milyar liralık kamu yatırımı ve 500 milyar liralık özel sektör yatırımı yapıldığını ifade ederek "İzmir büyümeye devam ediyor. İzmir hak ettiği yere gelmeye devam ediyor. Geçmiş yılların ihmalini, açığını kapatmaya devam ediyor." dedi.

"10 GÜN İÇERİSİNDE İMAR BARIŞINI ÇIKARIYORUZ"

İzmir'deki konutlarının yüzde 62'sini ilgilendiren çok önemli bir düzenleme yapacaklarını dile getiren Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:
"Türkiye'nin genelinde var olan bir sorun var. Mülkiyetle, imarla, ruhsatla ilgili bir sorun, bu bütün vatandaşlarımızın kanayan yarası. Binası var elektriği yok, binası var ruhsatı yok, binası var mülkiyeti kendisine ait değil. Bütün bunları ortadan kaldıracak ve bu yılların biriktirdiği sorunu çözecek düzenlemeyi önümüzdeki 10 gün içerisinde çıkarıyoruz. Bunun adı imar barışıdır. Vatandaşımızla barışıyoruz ve bundan sonra da şehirlerimizin daha güzel inşa edilmesi, imar edilmesi için de gereken titizliği gösteriyoruz. Bu bir imar affı değildir, bu imar barışıdır. Mevcut durumu bir anlamda hak sahiplerinin lehine tescil etmektir. Ama vatandaşlarımız eğer binasını yenilemek istiyorsa, kentsel dönüşüme tabi tutmak istiyorsa, gereken bütün imar izinlerini alacak ve buna göre depreme dayanıklı imar planlarına uygun olarak yeniden yapabilecek. Bu Türkiye genelinde 12 milyon konutu ilgilendiriyor. Onun için bu çok önemli reform niteliğinde bir düzenlemedir."

10 MİLYONDAN FAZLA İSTİHDAM

Yıldırım, son 15 yılda Türkiye'de 10 milyonun üzerinde vatandaşa istihdam sağladıklarını, İzmir'in bundan aldığı payın 485 bin kişi olduğunu anlattı. İzmir'in gerek küresel yatırımcılar, gerekse yerli yatırımcılar tarafından tercih edilen bir cazibe merkezi olmaya devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, İzmir'in tarım, turizm, sanayi ve eğitim şehri olduğuna işaret etti.

Yıldırım, İzmir'in potansiyeline katkı sağlamak amacıyla 15 yıldır büyük projeleri hayata geçirdiklerini, halen yapımı devam eden İzmir-İstanbul otoyolunu 1,5 sene içinde, Ankara-İzmir hızlı tren projesini de 2020 yılına kadar bitirmeyi planladıklarını aktardı.
İzmir'e hizmetlerinin devam edeceğini kaydeden Başbakan Yıldırım, "Her ne kadar son başbakan olsak da İzmir'e olan sevgimiz, hizmetimiz son olmayacak, bundan sonra devam edecek." dedi. 

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