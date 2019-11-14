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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.11.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

Yıldırım altyapıya dikkat çekti

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Yıldırım altyapıya dikkat çekti

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım "Bilişim firmaları, operatörler altyapı konusunda birlikte çalışmalı" dedi.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, bilişim alanında daha fazla yatırım yapılması gerektiğini belirterek "Bunun için özellikle bilişim firmaları ve operatörler birbirleriyle rekabeti bırakıp altyapı konusunda birlikte çalışmalı." dedi.

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) ve Özgencil Grup iş birliğiyle İzmir'de bir otelde düzenlenen 3. Ege Ekonomik Forum'da bir konuşma yapan Yıldırım, forumun ilkine başbakan, ikincisine meclis başkanı ve bu toplantıya da İzmir milletvekili olarak katılmanın onurunu yaşadığını söyledi.

Yıldırım, bütün dünyada olduğu gibi bilgi teknolojilerinin Türkiye'de de geleceğe, ekonomiye, hayata yön verdiğini, 15-20 yıl öncesine kadar bilim kurgu filmelerine konu olan yapay zeka, 3 boyutlu yazıcılar ve akıllı robotların bugün günlük hayatın bir parçası haline geldiğini kaydetti.

2009'da 500 milyar dolar seviyesinde olan e-Ticaret'in 3,5 trilyon dolara yükseldiğini, 2-3 yıl içinde bu rakamın 5 trilyon doların üzerine çıkmasının beklendiğini aktaran Yıldırım, bazı ülkelerde toplam ticaretin yarısını e-Ticaret'in oluşturduğunu söyledi.

Yıldırım, Türkiye'de 2018 yılında e-Ticaret'in yüzde 42 oranında büyüdüğünü belirterek, bunda son 17 yılda gerçekleştirilen altyapı yatırımlarının etkili olduğunu bildirdi.

Dijitalleşmeyle birlikte buna adapte olamayanların işini kaybedebileceğini ve yeni mesleklerin çıkabileceğini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:
"Teknoloji artık iş yapmak için bir araç olmaktan çıkıyor. Doğrudan hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası haline geliyor. Bu unsurlar olmadan iş yapmamız imkansız hale gelecek. Demek ki teknolojik dönüşümün seyircisi değil kurucusu olmak mecburiyetindeyiz. Dijital dönüşüm deyince akıl teri geliyor, akıl terinin yanı sıra bilgi, bilgiye sahip olma, bilgiyi ekonomik değere dönüştürmek geliyor."

"ADINI SANINI BİLMEDİĞİMİZ GENÇ BEYİNLER"

Türkiye'nin 2018'de e-Spor ihracatının ise 1 milyar 50 milyon olduğuna işaret eden Yıldırım, "Daha 5 sene öncesinde bu yazımlara ürün müdür değil midir tartışmaları yapıldı. Gümrük tarife komisyon numarası bile verilmiyordu. Hayali ihracat gibi görünüyordu. Bugün adını sanını bilmediğimiz genç beyinler 1 milyar 50 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş." diye konuştu.

Türkiye'nin internet altyapısının bir çok ülkeye göre iyi konumda olduğunu, veri trafiğinin geliştirilmesi gerektiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bunun için özellikle bilişim firmaları ve operatörler birbirleriyle rekabeti bırakıp altyapı konusunda birlikte çalışmalarında fayda var. Yerel yönetimlerin bu akıl yollarının inşasında engel olan değil öncü olan bir rol üstlenmesi gerekiyor. Çünkü her şeyimiz buna bağlı. Ürettiğimiz ekonomik değerlerin gideceği akıl yolları olmazsa o zaman dijital dönüşümden, 4'üncü sanayi devriminden söz etmek pek anlamlı olmaz."

Bilgi işlem sektörünün 2002'de pazar büyüklüğünün 21 milyar lira olduğunu bugün ise rakamın 140 milyar liraya ulaştığına değinen Yıldırım, bunun Türkiye'nin ekonomik büyüklüğüne göre yetersiz kaldığını söyledi.

İzmir'de yapımı devam eden ve bitimine az kalan Göztepe ve Alsancak statlarına ziyaret yapacağını da dile getiren Yıldırım, kentte engelleri aşa aşa yatırımları tamamladıklarını, 1 Haziran'da da şehir hastanesini hizmete alacaklarını açıkladı.

Forumda Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da birer sunum yaptı.

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