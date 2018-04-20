'Yılda 500 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz'

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Ekonomi
20.04.2018 - 10:21, Son Güncelleme:

'Yılda 500 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz'

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'Yılda 500 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz'

Türkiye İnşaat Teknolojileri Yapı Fuarı TEBİF 2018, Ankara Congresium’da kapılarını açtı. Açılışa katılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, “7.5 milyon konutun depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekiyor. Yılda 500 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz. İnşaat sektörü, Türk ekonomisine büyüme ve istihdam özelinde büyük katkılar vermeyi sürdürüyor” dedi.

Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki gayrimenkul sektörü aralıksız büyümesini sürdürüyor. Gayrimenkulün vazgeçilmez bir parçası olan yapı sektörü ise gerek işçilik ve malzeme kalitesi gerekse devlet destekli mega projelerde geliştirdiği iş modelleri ile büyümeye devam ediyor. Yapı sektörü için ‘Özel sektör-devlet buluşması’ niteliği taşıyan Türkiye İnşaat Teknolojileri Yapı Fuarı (TEBİF), Ankara Congresium’da başladı. Artı2 Fuarcılık’ın organize ettiği dev etkinliğin açılışına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ve Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem’in yanı sıra TOKİ, Emlak Konut ve KİPTAŞ’ın temsilcileri katıldı.

YILDA 500 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, inşaat sektörünün istihdama ve büyümeye büyük katkılar vermeye devam ettiğini söyledi. Dönüşüm konusunda gidilecek çok yol olduğunu ifade eden Ceylan, “Şu anda 7.5 milyon konutun depreme dayanıklı hale getirilmesi elzemdir. Bu bağlamda kentsel dönüşümü hızlandırmak gayreti içerisindeyiz. Yılda 500 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi.

SEKTÖR ARALIKSIZ BÜYÜYOR

İnşaat sektörünün 2017’yi yüzde 8,5’luk büyüme ile kapattığının altını çizen Mehmet Ceylan, “Türkiye büyürken, lokomotiflerden biri inşaat sektörü oldu. Sektör, son 15 yılda ortalamaların üzerinde büyüme kaydetti. İstihdam ve emek yoğun sektörlerin başında inşaat sektörü geliyor. Gayrimenkul geliştiricisi firmalarımız ve müteahhitlerimiz, yurt dışında da oldukça başarılı işlere imza atıyorlar. Yaklaşık 120 ülkede iş yapıyoruz. Bu, yapı malzemeleri sektörünün ihracatının artmasınaYılda 500 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz
vesile olan bir durum” şeklinde konuştu.

YERLİ İNŞAAT MALZEMESİNE TEŞVİK

Yapı sektörünün, inşaat sektörüne malzeme girdisi sağladığını söyleyen Bakan Yardımcısı, bazı projelerde ithal yapı malzemesi oranının yüksek olduğunu ve yerli malzeme kullanan şirketlere daha fazla teşvik verileceğini ifade etti.

YERLİ ÜRETİMDE EN ÖNEMLİ KONU: TERCİH’

Türk yapı sektöründe ithalatın yüzde 2 oranında olduğunu kaydeden Artı2 Fuarcılık Genel Müdürü Mehmet İpekçi ise, “Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta yerli üretimin önemini vurguluyor. Bize göre de ülkemizin geleceği bu konundan geçiyor. Devlet destekli projeler, yapı sektörü için çok büyük bir çalışma alanı. Bugün sektörün ithalatı sadece yüzde 2. İzolasyon, musluk, kalıp ve betonda dünya ile yarışıyoruz. Önemli olan bu potansiyeli ortaya çıkarmak. Yerli üretimde tercih edilebilmek için önce ürününü çok iyi şartlarda ve uygun bir ortamda sergilemeniz gerekiyor. Sektörümüze katma değer yarattığımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

‘Konsept’ olarak bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyen İpekçi, “Ülkemizde hemen her gün bir fuar var. Bu işin ticari hedeflerinden çıkıp bir şova dönüştüğünü gözlemliyoruz. İhtisas fuarları sektörler için kritik öneme sahip. TEBİF 2018, yapı sektörünün devlet kurumları ve bu kurumların mühendisleriyle birebir olarak görüşebildiği bir ihtisas fuarı. 100 firma, en yeni teknoloji ürünlerini Emlak Konut, TOKİ ve KİPTAŞ mühendislerine sergiliyor. Fuar aynı zamanda, devlet kurumlarımızın üretici firmalarımıza kolay ulaşması yönünde imkân da yaratmış oldu” dedi.

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