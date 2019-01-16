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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
16.01.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

Yılda 1 milyon 725 bin yerli orkide üretiyor

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Yılda 1 milyon 725 bin yerli orkide üretiyor

Yalova'da kurulan orkide üretim tesisi, ülkenin orkide ihtiyacının yüzde 50'sini karşılıyor. Orkide alımının büyük bölümünü Hollanda'dan yapan Türkiye yılda 25 milyon avroyu yurt dışına kaçırıyor.

TÜRKİYE'nin en büyük çiçekçilik kümelenme modeli içerisinde yer alan Solo Plant isimli tesis, tamamı yerli olan orkide üretimi ile ülkenin bu alandaki dışa bağımlılığını büyük ölçüde azaltıyor.

Yılda 1 milyon 725 bin yerli orkide üretiyor

Tesiste oluşturulan gen laboratuarında genden satış boyuna kadar yıllık 1 milyon 725 adet yerli orkide üretiliyor. Türkiye bu tesis kurulmadan evvel 5 oilyon orkideyi yurt dışından alıyor ve yaklaşık 25 milyon avro yurt dışına gidiyordu. Bu tesisin üretime başlamasının ardından ülkenin orkide ihtiyacının yüzde 50'lik bölümü yerli üretimle sağlanmaya başladı.

Yılda 1 milyon 725 bin yerli orkide üretiyor

Türkiye'nin en büyük orkide pazarlarından birisi olan Türkiye'nin orkide ihtiyacını azaltan tesis Hollanda'nın korkusu oldu. Tesisin üretimi ile ilgili bilgi veren Solo Plant Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Tuğtekin, "Bu tesisin kuruluş gayesi orkide üretmek. Doku kültürü laboratuarımızda fide üretiminden başlayarak 3 yıl gibi bir sürede çiçeğini açacak hale getiriyoruz. Fide aşamasından satım boyuna kadar tamamen yerli üretim yapılıyor. 22 bin metre kare alanda üretim yapıyoruz. Geçen yıla nazaran kapasitemiz yüzde 15 oranında arttı. Ama halen tam kapasiteye ulaşmış değiliz. 2019 yılının sonuna doğru tam kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. Şu anda ülkemiz yaklaşık 5 milyon orkideyi Hollanda'dan alıyor” diye konuştu.

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