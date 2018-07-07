YÄ±lda 1 kilo Ã¼retiliyor! Bir kaÅŸÄ±ÄŸÄ± 100 TL, kilosu 10 bin TL...

YÄ±lda 1 kilo üretiliyor! Bir kaÅŸÄ±ÄŸÄ± 100 TL, kilosu 10 bin TL...
TOKAT ArÄ± YetiÅŸtiricileri BirliÄŸi BaÅŸkan Ali Demir, kent genelinde yÄ±lda 1 ile 2 kilo arasÄ±nda Ã¼retilen arÄ± sÃ¼tÃ¼nÃ¼n bir tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± fiyatÄ±nÄ±n 100 lira, kilosunun ise 10 bin liradan satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
ArÄ± YetiÅŸtiricileri BirliÄŸi BaÅŸkan Ali Demir, kent genelinde arÄ± sÃ¼tÃ¼ Ã¼retimi yapan arÄ±cÄ±larÄ±n yÄ±lda 1 ile 2 kilo arasÄ±nda arÄ± sÃ¼tÃ¼ elde ettiÄŸini sÃ¶yledi. ArÄ± sÃ¼tÃ¼nÃ¼n vÃ¼cutta hÃ¼crelerin yenilenmesine faydalÄ± olduÄŸunu belirten Demir,Ã¿"Genellikle arÄ± sÃ¼tÃ¼ kalp rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±ndan kansere kadar birÃ§ok hastalÄ±kta kullanÄ±lÄ±r. Bu hastalÄ±klara karÅŸÄ± vÃ¼cudu gÃ¼Ã§lendirdiÄŸi bilinmektedir. BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini uyarÄ±r. Åžimdiye kadar il genelinde arÄ± sÃ¼tÃ¼ Ã¼reticisi 7 ile 10 kiÅŸi arasÄ±ndaydÄ±. Bu yÄ±l DoÄŸu Karadeniz KalkÄ±nma AjansÄ± ile birlikte Erbaa ve Niksarâ€™da 20 kiÅŸiye arÄ± sÃ¼tÃ¼ ve ana arÄ± Ã¼retimi hakkÄ±nda eÄŸitimler verdik. Bu konuda sertifika alan arÄ±cÄ±larÄ±mÄ±za da 3â€™er bin lira hibe veriliyor" dedi.
â€™ANA ARILARIN Ã–MRÃœNÃœ UZATAN BESÄ°N KAYNAÄžIâ€™
Ä°ÅŸÃ§i arÄ±larÄ±n 35 ile 45 gÃ¼n arasÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ana arÄ±nÄ±n ise 5 ile 7 yÄ±l arasÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Demir, "Bu ana arÄ±lar sadece arÄ± sÃ¼tÃ¼ ile beslenir ve 5 ile 7 yÄ±l arasÄ±nda yaÅŸarlar. Yani ana arÄ±larÄ±n Ã¶mrÃ¼nÃ¼ uzatan besin kaynaÄŸÄ± budur. Bir kovan arÄ±dan alÄ±nan arÄ± sÃ¼tÃ¼ 1 ile 3 gram arasÄ±ndadÄ±r. Ã‡ok zor ve meÅŸakkatli bir iÅŸtir. Bir tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± iÃ§erisinde yaklaÅŸÄ±k 10 gram var. Bunun maddi deÄŸeri 100 liradÄ±r. Ã‡ok deÄŸerli bir besindir. Bu arÄ± sÃ¼tÃ¼ 100 gram bal ile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± an yaklaÅŸÄ±k bir tÃ¼keticiye 10 gÃ¼n gider. ArÄ± sÃ¼tÃ¼nÃ¼n kilosu 10 bin lira, gramÄ± ise 10 liradan satÄ±lÄ±yor" diye konuÅŸtu.
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