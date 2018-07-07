YÄ±lda 1 kilo Ã¼retiliyor! Bir kaÅŸÄ±ÄŸÄ± 100 TL, kilosu 10 bin TL...

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
DHA
07.07.2018 - 15:18, Son GÃ¼ncelleme:

YÄ±lda 1 kilo üretiliyor! Bir kaÅŸÄ±ÄŸÄ± 100 TL, kilosu 10 bin TL...

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YÄ±lda 1 kilo üretiliyor! Bir kaÅŸÄ±ÄŸÄ± 100 TL, kilosu 10 bin TL...

TOKAT ArÄ± YetiÅŸtiricileri BirliÄŸi BaÅŸkan Ali Demir, kent genelinde yÄ±lda 1 ile 2 kilo arasÄ±nda Ã¼retilen arÄ± sÃ¼tÃ¼nÃ¼n bir tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± fiyatÄ±nÄ±n 100 lira, kilosunun ise 10 bin liradan satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

ArÄ± YetiÅŸtiricileri BirliÄŸi BaÅŸkan Ali Demir, kent genelinde arÄ± sÃ¼tÃ¼ Ã¼retimi yapan arÄ±cÄ±larÄ±n yÄ±lda 1 ile 2 kilo arasÄ±nda arÄ± sÃ¼tÃ¼ elde ettiÄŸini sÃ¶yledi. ArÄ± sÃ¼tÃ¼nÃ¼n vÃ¼cutta hÃ¼crelerin yenilenmesine faydalÄ± olduÄŸunu belirten Demir,Ã¿"Genellikle arÄ± sÃ¼tÃ¼ kalp rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±ndan kansere kadar birÃ§ok hastalÄ±kta kullanÄ±lÄ±r. Bu hastalÄ±klara karÅŸÄ± vÃ¼cudu gÃ¼Ã§lendirdiÄŸi bilinmektedir. BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini uyarÄ±r. Åžimdiye kadar il genelinde arÄ± sÃ¼tÃ¼ Ã¼reticisi 7 ile 10 kiÅŸi arasÄ±ndaydÄ±. Bu yÄ±l DoÄŸu Karadeniz KalkÄ±nma AjansÄ± ile birlikte Erbaa ve Niksarâ€™da 20 kiÅŸiye arÄ± sÃ¼tÃ¼ ve ana arÄ± Ã¼retimi hakkÄ±nda eÄŸitimler verdik. Bu konuda sertifika alan arÄ±cÄ±larÄ±mÄ±za da 3â€™er bin lira hibe veriliyor" dedi.

YÄ±lda 1 kilo Ã¼retiliyor Bir kaÅŸÄ±ÄŸÄ± 100 TL, kilosu 10 bin TL...

â€™ANA ARILARIN Ã–MRÃœNÃœ UZATAN BESÄ°N KAYNAÄžIâ€™

Ä°ÅŸÃ§i arÄ±larÄ±n 35 ile 45 gÃ¼n arasÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ana arÄ±nÄ±n ise 5 ile 7 yÄ±l arasÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Demir, "Bu ana arÄ±lar sadece arÄ± sÃ¼tÃ¼ ile beslenir ve 5 ile 7 yÄ±l arasÄ±nda yaÅŸarlar. Yani ana arÄ±larÄ±n Ã¶mrÃ¼nÃ¼ uzatan besin kaynaÄŸÄ± budur. Bir kovan arÄ±dan alÄ±nan arÄ± sÃ¼tÃ¼ 1 ile 3 gram arasÄ±ndadÄ±r. Ã‡ok zor ve meÅŸakkatli bir iÅŸtir. Bir tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± iÃ§erisinde yaklaÅŸÄ±k 10 gram var. Bunun maddi deÄŸeri 100 liradÄ±r. Ã‡ok deÄŸerli bir besindir. Bu arÄ± sÃ¼tÃ¼ 100 gram bal ile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± an yaklaÅŸÄ±k bir tÃ¼keticiye 10 gÃ¼n gider. ArÄ± sÃ¼tÃ¼nÃ¼n kilosu 10 bin lira, gramÄ± ise 10 liradan satÄ±lÄ±yor" diye konuÅŸtu.

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YÄ±lda 1 kilo Ã¼retiliyor Bir kaÅŸÄ±ÄŸÄ± 100 TL, kilosu 10 bin TL...

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