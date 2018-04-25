Yılda 1.3 ton yemek çöpe gidiyor
İnsanlığın temel sorunlarından biri de yemek israfı… Gittikçe artan bu sorun nedeni ile yılda 1.3 milyar ton yemek israf ediliyor. Bir yandan bu israf, diğer yandan açlık çeken milyonlarca insan düşünüldüğünde sorun daha net ortaya çıkıyor.
Yapılan hesaplamalara göre, ülke bazında ABD'de de her yıl 38 milyon ton, Japonya'da 19 milyon ton yemek çöpe gidiyor. Diğer yandan Kanada'da israf edilen yemeklerin parasal değeri ise 31 milyar dolara ulaşmış durumda. İspanya'da ise hanelerdeki yemek israfı yılda yaklaşık 3 milyar Euro'ya karşılık geliyor.
TÜRKİYE’DE 214 MİLYAR LİRA
Türkiye’de ise günde 4,9 milyon, yılda 1,7 milyar adet ekmek çöpe gidiyor. Bununla birlikte her yıl 18 milyon ton sebze ve meyve çöpe atılırken, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre yılda 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor.
İsraf edilen 214 milyar ile 100 yataklı 80 hastane, yıllık 500 bin yolcu kapasiteli 18 havaalanı, 16 derslikli 500 okul, 300 öğrenci kapasiteli 250 yurt ve 500 kilometrelik bölünmüş yol gibi hizmetlerin herhangi biri yapılabilir.
NASIL ÖNLEM ALINABİLİR
Sofra/Compass Group Türkiye Sofra/Compass Group CEO’su Nihat Kartal, israf konusunda farkındalığın daha çok artırılması gerektiğini söylüyor: “Global ve yerel bazdaki tüm rakamlar yemek israfının küresel bir sorun olduğunu ortaya koyuyor. Diğer yandan araştırmalar pek çok kişinin bu konuda neler yapabilecekleri, işlerinde evlerinde ne tür bireysel önlemler alarak sorunun çözümüne katkıda bulunabilecekleri konusunda yeterli bilgilerinin olmadığını da ortaya koyuyor” dedi. Nihat Kartal, dünya genelinde başlattıkları ‘27 Nisan Yemek israfını durdur günü’’ kapsamında, tüm paydaşları bilinçlendirmek üzere harekete geçtiklerini aktardı.
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