Yılbaşında turizmcinin hedefi yerli turist

Yılbaşının yaklaşmasıyla yerli ve yabancı vatandaşlar, tatil planlamasını yapmaya başladı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED) Başkanı Osman Ayık, yılbaşında ciddi bir hareketlilik beklediklerini söyledi. Ayık, vatandaşların deniz, kum, güneş üçlüsünün yanı sıra, kayak merkezleri de tercih edeceğini ifade etti.

Bu ayın 17’sinden sonra Almanya ve Avrupa ülkelerinin rezervasyonlarında hareketlilik yaşanacağını kaydeden Ayık, “Rezervasyonlarda ufak ufak sinyaller var. Ama iç turizmde baya bir hareket olacak. Güney bölgelerinde de Antalya’da hareket yaşanacak. Şunu da unutmamak lazım; Pamukkale ve Denizli’de vatandaşların tercih ettiği bölgeler olacak” dedi. Vatandaşların yılbaşına her zaman ilgi gösterdiğini dile getiren Ayık, birçok işletmenin özel yılbaşı programları ve eğlenceler düzenlediğini belirtti.



“BU SENE 51 MİLYONU GEÇİYORUZ”



2020 turizmini ele alan Ayık, “Bu sene inşallah 51 milyonu geçiyoruz. 2020 için gerçekleşen ön rezervasyonlarda fena gitmeyen sayılarımız var. Herkesin bildiği gibi 2019’da Türkiye kazananlar grubundaydı. Bu trendin 2020’de de devam etmesini bekliyoruz. Ama artış oranları 2019 seviyelerinde olmayabilir. Biz yine de çift haneli büyümeyi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



"İÇ PAZARDAN YOĞUN BİR TALEP VAR"



Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ise, sanatçıların yer alacağı tesislere çok ciddi talebin olduğunu dile getirdi. Yılbaşında otellerin tamamını dolacağını beklediklerini söyleyen Atmaca, "Yılbaşıyla alakalı ciddi bir hareketlilik var. Avrupa o kadar yoğun değil. Normal süreç devam ediyor. Avrupa ve Rusya'da çok büyük bir artış yok ama yılbaşıyla ilgili büyük artış iç pazardan geçiyor. Çünkü iç pazardan yoğun bir talep var." dedi.

Atmaca, 2020 sezonunda, en az 2019 turizmi kadar artış beklediklerini de sözlerine ekledi.