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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
25.12.2018 - 11:35, Son Güncelleme:

Yılbaşına özel hindinin kilosu 20 lira

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Yılbaşına özel hindinin kilosu 20 lira

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yılbaşına özel hindi yetiştiren Tahir Kesgin (56), hindilerin kilosunu 20 liradan satışa sunuyor. Kesgin, bugüne kadar 750 hindiden yarısını sattığını söyledi.

SANDIKLI’da oturan Tahir Kesgin, İstasyon Mahallesi’ndeki evinin bitişiğindeki besihanede yılbaşı için 3 yıldır hindi yetiştiriyor. Yılbaşından yaklaşık 7 ay önce aldığı hindi civcivlerini arpa, buğday ve mısırla besleyen Tahir Kesgin, onları yaylım yöntemiyle yetiştiriyor. Beslediği hindileri yılbaşında ilçedeki müşterilerinin yanı sıra Sandıklı’daki termal oteller ve Denizli, Antalya ve Afyonkarahisar’daki otel ve müşterilere satıyor. Tahir Kesgin, 8-10 kiloya kadar ulaşan hindilerin kilosunu 20 liradan satışa sunuyor. Kendisiyle aynı adı taşıyan 11 yaşındaki torunu da okuldan gelerek ödevlerini yaptıktan sonra hindileri otlatıp, yem vererek dedesine yardımcı oluyor.

’750 HİNDİNİN YARISINI SATTIK’

Yılbaşına özel hindinin kilosu 20 lira

Tahir Kesgin, "Hindilerimizi, kendi yöresel hububatlarımız ve ektiğimiz yonca tarlasında yaylım yöntemiyle yetiştirdik. Eziyetli oluyor ama organik yetiştirdiğimiz için alan da memnun biz de. Antalya, Denizli, Sandıklı’daki Hüdai kaplıcalarımızdaki otellerimize satıyoruz. Yine Afyonkarahisar ve Sandıklı’dan halkımız alıyor. Geçen yıl alanların hepsi bu sene yine geldi. Bu sene 750 hindiydi, yarısını sattık. İsteğe göre canlı veya pişime hazır veriyoruz" dedi.

’TORUNUMUN DA ÇOK BÜYÜK KATKISI VAR’

Yılbaşına özel hindinin kilosu 20 lira

En büyük yardımcısının torunu olduğunu anlatan Tahir Kesgin, "Torunum ve ben yaz boyunca bu alanda otlattık. Torunum okuldan geldi, bana yardımcı oldu. Devamlı baktık, besledik. Torunumun da çok büyük katkısı var" diye konuştu.

’BESLEMEYE ALIŞTIM ÇOK SEVİYORUM’

Yılbaşına özel hindinin kilosu 20 lira

5’inci sınıf öğrencisi Tahir Kesgin de boş zamanlarında dedesine hindi yetiştirmek için yardımcı olduğunu kaydederek, "Okuldan gelince ödevlerimi yapıyorum. Boş vakitlerimde de dedeme yardım edip, hindileri besliyorum. Hindi beslemeye alıştım, çok seviyorum. Dedem de hindileri satınca okul harçlığımı veriyor" dedi.

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