Yılbaşı eğlencesinin faturasını çıkardık

YILBAŞINA sayılı günler kala vatandaşlar yeni yıla nerede gireceklerinin planlarını yapmaya başladı. Kimileri evde ailesi ve sevdikleriyle bir kutlama planlarken, kimileri eğlence mekânlarını seçiyor. Hatta kesenin ağzını açanlar yurtdışı turlarını incelemeye başladı. Elbette tüm bu seçenekler aile bütçesine bağlı. Ev dışında bir mekânda yılbaşı kutlaması yapmak isteyenler bir miktar parayı gözden çıkarmak zorunda kalacak. Eğer 5 yıldızlı bir otelde yeni yıla girmeyi planlıyorsanız fiyatlar değişmekle birlikte kişi başı 2 bin TL’yi geçebiliyor.

OTELDE YALNIZCA EĞLENCE 2 BİN TL

4 kişilik bir aile lüks bir otelde yeni yıl eğlencesine katılırsa faturası konaklama hariç 8 bin TL’yi aşıyor. Eğer yurtdışında kısa bir tatil yapıp yeni yılı farklı bir ülkede karşılamak istiyorsanız kişi başı fiyatlar 2 bin 500 lirayla 7 bin lira arasında değişiyor. Evde aile arasında bir yılbaşı eğlencesinin maliyeti ise diğer seçeneklere göre çok daha uygun. Evde kişi başı 50 TL’ye ortalama bir sofra kurmak mümkün. Biz de yılbaşında program yapmak isteyenler için farklı seçeneklerle bir rehber hazırladık. İşte yılbaşında eğlenmenin maliyeti...

5 YILDIZLI EĞLENCE

OTELLER yılbaşında birbirinden farklı programlarla tüketicinin ilgisini çekmeye çalışıyor. Sanatçılı programlar yapanlar da var, DJ eşliğinde bir eğlence vaat edenler de. Farklı menüler ve alkollü, alkolsüz içki seçenekleri sunan 5 yıldızlı otellerde fiyatlar farklılık gösteriyor. Baktığımız otellerde en düşük fiyat 500 TL olurken, en yüksek fiyat ise 2 bin 100 TL’ye kadar çıkabiliyor. İstanbul Beşiktaş’taki Four Seasons otelde kişi başı yılbaşı eğlencesinin kişibaşı fiyatı 1500 ile 2 bin 100 TL arasında değişiyor. Çırağan Sarayı’nda bir programa katılmak isterseniz ise fiyatlar 750 TL, 900 TL ve 1100 TL olarak farklılık gösteriyor. Eğer ben Swissôtel’de yeni yılı karşılayacağım diyorsanız fiyatlar 945 TL ile 1345 TL olarak belirlenmiş. İstanbul Anadolu yakasında Wyndham Grand İstanbul Kalamış’ta yılbaşı eğlencesi için belirlenen fiyatlar ise 500 TL, 750 TL ve 950 TL. Yine Anadolu yakasında Elite World Asia’da fiyatlar 650 TL’den başlıyor 1000 TL’ye kadar yükseliyor. Otellerin programlarında ayakta ve yemeksiz, sadece küçük atıştırmalık servislerinin olduğu seçenekler de sunuluyor. Burada ise fiyatlar kişi başı 150 TL’ye kadar inebiliyor.

YENİ YIL FARKLI ÜLKE

YENİ yılı yurtdışında karşılamak isteyenler için birçok seçenekler var.

Farklı tur operatörlerinin sitelerinden 2020’ye Türkiye dışında girmek isteyenler için fiyat bilgilerini toparladık. Eğer Paris’te 4 gece 5 günlük bir tura katılırsanız kalacağınız otelin merkeze uzaklığına göre belirlenen fiyatlar kişi başı 5 bin TL ile 7 bin TL arasında değişiyor. Tur kapsamında farklı seçenekler sunulmakla birlikte ekstra olarak yapılan gezi ve etkinliklere katılırsanız fazladan ödemeniz gereken ücretler de olabiliyor. Yılbaşında Çekya’nın başkenti Prag’da olmayı planlıyorsanız, 3 gece 4 günlük bir program için kişi başı ödemeniz gereken ücret 3 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında farklılık gösteriyor. Ukrayna Lviv’de 3 gecelik bir turun fiyatı ise kişi başı 2 bin 500 TL’den başlıyor, 4 bin 500 TL’ye kadar çıkabiliyor. Farklı bir yer olarak Beyrut’u belirlediyseniz eğer kişi başı ücretler 3 bin 500 TL’den başlayıp, 5 bin TL’ye kadar yükselebiliyor. Fiyatlar şirketlere göre farklılık gösterebilirken, yılbaşı sonrasında ücretler yarı yarıya azalabiliyor.

EVDE KUTLAMA

YENİ yılda ailesiyle birlikte evde kalmayı tercih edenler daha az masrafla güzel bir eğlence düzenleyebilir. Evde kurabileceği bir sofrada eğer hindi servisi yapmak istiyorsanız, pişimiş hindinin fiyatı 150-200 TL’den başlıyor, büyüklüğüne göre 500 TL’yi aşabiliyor. Marketten lüks karışık kuruyemiş alırsanız kilogram fiyatı 50-55 TL arasında değişiyor. Alkolsüz içecekler ise ortalama 30 TL. Sofrada pastırmada olsun diyorsanız 130 gramlık pastırmanın fiyatı 25-35 TL arasında. Çeşitli mezelerle sofrayı zenginleştirmek isterseniz 30-40 TL arasında para harcamanız gerekebilir. Güzel bir meyve tabağı için ortalama 30 TL yeterli olacak. 20 TL’lik salata malzemesi ve cips, çikolata ve çeşitli atıştırmalıklara da 30-40 TL ödeyebilirsiniz. 4 kişilik bir ailenin alkolsüz bir yılbaşı sofrasına ayırması gereken bütçe 400 TL’yi bulabilir. Bu sofrayı daha ucuza getirmek için tavuk da düşünülebilir. Eğer alkollü bir eğlence planlanıyorsa içkinin faturası çeşidine göre 700 TL’ye kadar çıkabilir. 4 kişilik bir ailenin evde yapacağı kutlama kişi başı ortalama 50-100 TL arasında değişiklik gösterebilir.

KAR ALTINDA YENİ YIL

YILBAŞININ vazgeçilmez adresleri arasında bir de kayak merkezleri yer alıyor. Eğer karlar altında yeni yılı karşılamak istiyorsanız bir miktar parayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Uludağ’da karın tadını çıkarmak isteyen bir çift 3 gece 4 gün için 8 bin TL ile 15 bin TL arasında ödeme yapabilir. Eğer Erzurum Palandöken’de kayak yapmak niyetindeyseniz buradaki fiyatlar da Uludağ ile benzerlik gösteriyor. İki kişi için ödemeniz gereken ücret 8 bin ile 13 bin TL arasında değişiyor. Diğer bir destinasyon ise Kayseri Erciyes. Buradaki otellerde iki kişi

3 gece 4 günlük bir tatilin bedeli ise 6 ile 9 bin TL arasında. Buradaki fiyatlarda da otelin kalitesi ve konsept belirleyici oluyor. Hem kayak yapmak hem de yurtdışını görmeyi planlarsanız yakın olması sebebiyle Bulgaristan’ın kayak merkezi Bansko düşünülebilir. Burada da tur şirketlerinin otobüslü veya uçaklı ulaşım alternatifleri bulunuyor. Seçeceğiniz tura ve otelin yıldızına göre değişmekle birlikte iki kişi için 3 gece 4 günlük bir Bansko turu için fiyatlar 4 bin TL’den başlıyor 10 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.