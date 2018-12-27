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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
27.12.2018 - 13:05, Son Güncelleme:

Yılbaşı eğlencesinde bu yıl da tercih ev ortamı!

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Yılbaşı eğlencesinde bu yıl da tercih ev ortamı!

Yılbaşına sayılı günler kaldı. Müşterilerin harcamalarını analiz eden Migros, tüketicilerin yüzde 71'i yılbaşını kendi evinde karşılamayı planlıyor. Yapılan araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 23'ü yakınlarının evinde yılbaşını geçirmeyi planlarken, arkadaşları ile bir arada olmayı planlayanların oranı yüzde 12, eşiyle baş başa olmayı planlayanların oranı ise yüzde 8 olarak hesaplandı.

YAPILAN araştırmaya göre, yılbaşı için her zamankinden farklı bir alışveriş listesi oluşturanların oranı yüzde 69’u bulurken bisküvi, cips, çerez gibi atıştırmalıklar, meyve-sebze ve alkolsüz içecekler listenin ilk 3 sırasında yer alıyor.

Yılbaşı sofralarının yemek tercihlerinde başı zeytinyağlılar çekerken, ikinci sırada etli yemekler ve üçüncü sırada mezeler bulunuyor. Yılbaşının klasik menüsü olarak hindi alışveriş yapanların ise son 7 ayda hindi satın almadığı ve sadece yılbaşı gecesi için hindi tercih ettiği görülüyor.

HİNDİYİ 49 YAŞ ALTI TERCİH EDİYOR
Hindi tercih edenlerin yaş grubu olarak bakıldığında 49 yaş altı müşterilerin çoğunluğu oluşturduğu ortaya çıkıyor. Tatlıları da yılbaşı sofralarından eksik etmeyen müşteriler, daha çok geleneksel tatlılar olan baklava, revani ve şekerpare gibi şerbetli tatlıları tercih ediyor. Meyvelerde ise tercihler ağırlık olarak nar ve elma gibi sert meyvelere kayıyor.

KOZMETİK BAŞI ÇEKİYOR
Araştırmanın yüzde 61’ine erkek tüketicilerin yanıt verdiğini belirten Migros AŞ Büyük Mağazacılık İş Birimi Direktörü Cüneyt Taşpek, “Yılbaşı için yakınlarına hediye alanların oranı yüzde 83’ü buluyor. Hediye tercihlerinin ilk sırasında yüzde 58’lik oranıyla kozmetik ürünleri gelirken, bunu yüzde 52 ile oyuncaklar ve aile oyunları takip ediyor. En çok tercih edilen diğer hediyeler ise züccaciye ve ev eşyaları, elektrikli ve elektronik ev aletleri, ev tekstili, Milli Piyango Bileti ve yılbaşı sepeti. Biz de yılbaşı döneminde herkesin istediği hediyelere kolayca ulaşabilmesi için özel imkanlar sunuyoruz” dedi.

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