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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
30.12.2018 - 11:29, Son Güncelleme:

Yılbaşı çiçek üreticilerine yaradı

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Yılbaşı çiçek üreticilerine yaradı

Yeni yılda da vazgeçilmez hale gelen çiçekler her yeri süslemeye başlarken, Türkiye’nin kesme çiçek ihtiyacının yarısından fazlasını karşılayan İzmir Menderes’te çiçekçiler hummalı bir çalışmaya girdi.

Sadece Sevgililer Günü ve bayramlarda değil yeni yılın da vazgeçilmezlerinden olan çiçek siparişleri sektördeki hareketliliği artırdı. Yeni yıla kısa süre kala Türkiye'nin kesme çiçek üretim merkezlerinden İzmir’in Menderes ilçesinde çiçek üreticileri de çalışmalarını hızlandırdı. Noel ve yılbaşı süslemeleri için çiçeklere talep artarken, üreticiler de yılbaşı hareketliliğinin mutluluğunu yaşadı. Yılbaşında toptancılara satışlarının bir demette 40 TL’yi bulduğunu belirten üreticiler, gece gündüz demeden hazırlandıklarını söyledi.

Yeni yıl öncesi birçok sektörde olduğu gibi çiçek sektöründe de yoğunluk yaşandığını ifade eden üretici Zafer Ayırbaş, yılbaşının umutlarını artırdığını ifade ederek, “Yılbaşı olunca biz üreticilerin beklentisi yüksek oluyor. Bizim umudumuz. Çiçeklerimizi kesip toptancıya veriyoruz. Yılbaşı olduğundan çiçeklerimize talep artıyor” dedi.

“GECE UYKUSU YOK BİZE”

Üreticilerden Şadıman Ayırbaş ise kış sezonu olduğu için don olayının yaşanma ihtimaliyle çiçeklerin zarar görebildiğini ve zor şartlar altında hazırlık yaptıklarını belirterek, "Yılbaşı geliyor hazırlıklarımız başladı. İnşallah ümidimiz iyi bir gelirimiz olsun. Herkes için hayırlısı olsun. Bizim üretimimiz böyle oluyor. Çiçekleri bu aşamaya getirmek için baya zorluklarımız oluyor. Kış geldiyse gece uykusu yok biz de ve gündüzleri de haftada bir kere kesim yapıyoruz” diye konuştu.

Tek sıkıntılarının ithal çiçekler olduğunu dile getiren Ayırbaş, ithal karşısında kendi ürünlerinin ucuza gittiğini ve emeklerinin karşılığını alamadığını kaydetti.

40 TL’YE SATIŞ YAPILIYOR

Bir başka üretici ise yılbaşında normal günlerde 10 TL'ye verilen çiçeklerinin bir demetini 40 TL’ye verdiklerini vurgulayarak, "Yılbaşında fiyatlar artıyor, yılbaşı öncesi düşüktü. Yılbaşında sonra fiyatlar yine aşağıya düşer. Kış sezonu don oluyor. O yüzden mallarımız zarar görmesin diye gece sabaha kadar yatmıyoruz. Çiçekleri dondurmamız gerekiyor. Gece seraya gelip bakıyoruz, vatandaşlarımızı çiçeksiz bırakmamak için yılbaşına hazırlık yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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