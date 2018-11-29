Yılbaşı biletleri ne kadar? Milli Piyango (MPİ) 2019 bilet fiyatları
Milli Piyango Yılbaşı biletleri 29 Kasım tarihinde Türkiye genelinde satışa çıktı. Çeyrek, yarım ve tam seçenekleriyle tercih edilecek olan Milli Piyango biletleri, bu yıl Sayısal Loto gibi şans oyunlarının oynandığı makineler aracılığıyla da temin edilebilecek. Peki, yılbaşı biletleri ne kadar olacak? İşte, Milli Piyango 2019 yılbaşı çekilişi için tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları
Tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları, Milli Piyango yılbaşı 2019 çekilişine yaklaşık 1 ay kala araştırılan konu olmaya başlandı. Bu yıl da zengin olma hayali kuran yüz binlerce kişinin sayın alacağı yılbaşı biletleri, sayısal oyun oynatan makineler aracılığıyla da temin edilebilecek. Peki, 70 milyon lira ödül verecek olan tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları ne kadar oldu? İşte, o detaylar
YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?
Milli Piyango'nun bu çekiliş kapsamında ödeyeceği toplam ikramiye tutarı 390 milyon 910 bin lira olacak. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet 17,5 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, bugünden itibaren piyasada yer alacak.
SEYYAR SATICILARIN DIŞINDA MAKİNELERDEN DE TEMİN EDİLEBİLECEK
Vatandaşlar yılbaşı özel çekilişinde, seyyar ve sabit bayilerden geleneksel olarak basılı Milli Piyango biletlerini alabilecekleri gibi, yurt çapında sayıları 5 bini bulan sayısal oyun bayilerindeki makinelerden de yeni nesil biletlerini temin edebilecek.
BÜYÜK İKRAMİYE 70 MİLYON LİRA
31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek.
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