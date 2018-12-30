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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.12.2018 - 11:25, Son Güncelleme:

Yılbaşı alışverişinde AVM'ler doldu taştı

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Yılbaşı alışverişinde AVM'ler doldu taştı

Yeni yıla süslenerek, çeşitli çekiliş ve kampanyalarla hazırlanan alışveriş merkezleri, yılbaşı alışverişlerinin etkisiyle ziyaretçi sayısı ve ciroda önemli artışlar kaydetti.

Yeni yıla süslenerek, çeşitli çekiliş ve kampanyalarla hazırlanan alışveriş merkezleri, yılbaşı alışverişlerinin etkisiyle doldu taştı.

Ziyaretçi sayısı ve ciroda önemli artış yakalayan AVM'ler, bunu çekiliş ve promosyonlarla taçlandırarak yeni yılı karşılayacak.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel günlerin her zaman AVM'lerin ziyaretçi sayılarını ve satışlarını olumlu yönde etkilediğini ifade ederek, yılbaşının da bu özel günlerin başında geldiğini söyledi.

Belgü, AVM'lerin, yılbaşı dönemini hediye alımları ve değişimleri nedeniyle oldukça yoğun geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Alışveriş için gelen ziyaretçilerimiz, AVM'lerimizin sosyal alanlarında da vakit geçirerek tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Genel olarak bayram ve yılbaşında, perakendede ciroların yüzde 60 artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu durumda aralık ayında 15 milyar liranın üzerinde ticaret olacağını öngörüyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da alışveriş merkezleri yılbaşı etkinlikleri düzenliyorlar, aynı zamanda çekiliş benzeri kampanyalar yaparak satışlara pozitif katkı amaçlıyorlar. Yapılan tüm bu pazarlama faaliyetlerinin elbette ki satışlara olumlu yönde etkisi oluyor. Çekiliş ya da promosyonu olan bir marka satın alma kararını etkileyebiliyor. Bu etkinin rakamsal karşılığını net olarak önümüzdeki aylarda göreceğiz."
Belgü, yılbaşında AVM'lerin açılış-kapanış saatlerinin değişmesine yönelik özel bir çalışma bulunmadığını da bildirdi.

AVM'LERDE YILBAŞI COŞKUSU
Yeni yıla günler kala, ışıl ışıl dekorlarla süslenen alışveriş merkezleri, yaptıkları etkinlikler, kampanyalar, çekilişler ve promosyonlarla tüketiciyi çekmek için adeta yarışıyor.

Son model otomobilden hediye çeklerine, markaların indirimlerinden eğlenceli etkinliklere kadar çok sayıda cazip fırsatla tüketici karşısına çıkan alışveriş merkezleri, böylelikle satışlarını artırmayı, yaptıkları kampanyalarla satın alma kararlarını da etkilemeyi hedefliyor.

100 BİN LİRA YÜKLÜ KARTTAN OTOMOBİLE ÇOK SAYIDA HEDİYE TÜKETİCİYİ BEKLİYOR
AA muhabirinin yaptığı derlemelere göre, Multi Türkiye bünyesindeki alışveriş merkezleri, yılbaşı alışverişi döneminde 100 bin lira yüklü karttan son model otomobile, hediye çeklerinden uçuş millerine birbirinden cazip kampanyalarla dikkati çekiyor.

Forum İstanbul, bir kişiye çekilişle 100 bin lira yüklü Forum İstanbul Kart vermeye hazırlanıyor. 22 Ocak 2019 Salı günü yapılacak çekilişle hediyenin sahibi belli olacak.

Aralık ayı boyunca Kanyon'da birbirinden heyecanlı etkinlikler, ziyaretçilerle buluşuyor. Her yeni yılı sıra dışı bir konseptle karşılayan Kanyon, bu yıl kristalin iyi enerjisini aralık ayı boyunca misafirleri ile buluşturuyor. Kanyon'un kristal bahçesinde, keyifli söyleşilerden yılbaşı temalı atölyelere, çocuk atölyelerinden trivia gecelerine kadar pek çok etkinlik düzenleniyor.

Carousel Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 29-30 Aralık'ta Carousel Sahne'de yaptığı "Yılbaşı Etkinlik Evi" ile çocuklara eğlenceli saatler vadederken, yılbaşına özel açılış-kapanış saatleri belirleyen Capacity AVM de renkli atölyeler, etkinlikler ve festivaller ile aralık ayı boyunca çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

TÜRKİYE'NİN HER BÖLGESİNDE AVM'LER YENİ YILA HAZIR
AVM'lerin kampanyaları sadece İstanbul ile sınırlı değil... Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yer alan AVM'ler de çeşitli fırsatlarla müşterilerine yeni yıl coşkusu yaşatıyor.

Trabzon, İzmir, Mersin, Kayseri ve Manisa gibi illerdeki alışveriş merkezleri, tüm uçuşlarda geçerli millerden para yüklü hediye kartlarına kadar çeşitli fırsatlarla tüketicinin ilgisini çekmeye çalışıyor. Forum Ankara ve Forum Erzurum'da birer otomobil, gerçekleştirilecek çekilişle sahibini bulacak.

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