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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
13.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yıla yüzde 79.5 dolulukla başladı

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Yıla yüzde 79.5 dolulukla başladı

Türk Hava Yolları’nın ocak ayı doluluk oranını yüzde 79.5 oldu. 2019 Ocak ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıklayan THY, 2018 Ocak ayının pozitif baz etkisine rağmen ücretli yolcu kilometresinde artış yakaladı.

Açıklamada, ocaktaki bu sonucun THY için talep ortamının 2019 yılında da pozitif bantta kalacağının önemli bir göstergesi olduğu belirtildi. Açıklamaya göre ocak ayında taşınan yolcu sayısı 5.7 milyon oldu. Dış hat doluluk oranı yüzde 78.3 olarak gerçekleşirken, iç hat uçuşların doluluk oranı ise yüzde 87.1 olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 5.2’lik artış görüldü. Kargo ve posta hacmi, 2018 yılındaki çift haneli büyüme trendine devam ederek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.9 arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 21 ile Avrupa, yüzde 13.7 ile Uzak Doğu ve yüzde 11 ile Kuzey Amerika katkı sağladı. Geçen yılın aynı dönemine göre yine bu ayda THY’nin yolcu doluluk oranında Uzak Doğu’da 1.4 puan, Kuzey Amerika’da ise yaklaşık 1 puanlık artış gerçekleşti.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı 2018 yılının neredeyse tamamında rekor trafik sonuçlarına imza attıklarını belirterek “2019 yılının ilk aylık sonuçlarına baktığımızda da bu ivmenin kesintisiz devamını görmek, önümüzdeki aylarda seyredecek istikrarlı performansımızın önemli bir işareti. Hep söylediğimiz gibi, 2019, gerek ulusal havacılığımız, gerekse bayrak taşıyıcımız için muazzam bir yıl olacak. Havacılık tarihimizde farklı konumlandırdığımız bu mühim yıla Türk Hava Yolları olarak, yüksek doluluk oranlarıyla başlamış olmak bizim için oldukça sevindirici ” dedi.

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