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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
25.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yıkım denetimi... Süre doldu, Bakan Kurum Bodrum’a gidiyor

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Yıkım denetimi... Süre doldu, Bakan Kurum Bodrum’a gidiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hafta sonu Bodrum’a kaçak yapı denetimine gidiyor.

Yaklaşık 1 ay önce Bakan Kurum öncülüğünde Bodrum’da kaçak yapılarla mücadele süreci başlatılmış, imara aykırı inşaat tespit edilen projeler mühürlenmişti. Projelere belediyeler aracılığıyla tebligatlar gönderilmiş, imara aykırı bölümlerin yıkımı için 1 ay süre verilmişti. Sürenin dolmasından sonra Bakan Murat Kurum ikinci kez denetim yapacak. Bakan Kurum, firmaların projelerindeki kaçakları yıkıp yıkmadığını yerinde inceleyecek. Yapılan incelemeler sonrasında uyarılara uymayan firmaların yıkımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından gerçekleştirilecek.

6 PROJEDE YIKIM BAŞLADI

Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre Bodrum’da 100 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında Yalıkavak, Gündoğan, Gölköy, Gümbet, Yalıçiftlik, Göltürkbükü’nde 2 bin 80 konut ve 6 otel projesi incelendi. Bu denetimler sonucunda karada 75, denizsel alanda ise 24 adet kıyı yapısına yönelik tutanak işlemleri gerçekleşti. Mühürlenen projelerden 6’sında ilgililerce aykırılıkların gerek proje revizyonu gerekse yıkım yapılarak giderilmesi için işlemler başladı.

Firmaların bir kısmı imara aykırı bölümleri kendileri yıkarken bir kısmı Bakanlık desteğiyle yıkım işlemlerini gerçekleştiriyor. Hafta sonu 1 aylık süreyi dolduran ve gerekli işlemleri yapmayan projelerde yıkımlar başlayacak.

 

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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