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Yıkılması tepki toplamıştı! Son hali böyle görüntülendi

DHA
24.02.2018 - 14:43 | Son Güncelleme:

KAMUOYUNDA Galataport adıyla binilen Salıpazarı Kruvaziyer limanı projesi tüm hızıyla sürüyor. Yıkılması tepkilere neden olan tarihi yolcu salonunun olduğu bölümde çalışmaların hızlandığı görülürken, proje içinde yer alan İstanbul Modern binasının önümüzdeki günlerde Beyoğlu’na taşınmasının ardından 4 nolu antreponun da yıkılacağı öğrenildi.

Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
  • Galataport projesinin son hali havadan görüntülendi
  • Galataport projesinin son hali havadan görüntülendi
  • Galataport projesinin son hali havadan görüntülendi
  • Galataport projesinin son hali havadan görüntülendi

Karaköy Rıhtımından Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsüne kadar uzanan 1.2 kilometrelik sahil şeridinde çalışmalar 2016 yılı sonunda başlamıştı. Önce limanın Karaköy bölgesinde bulunan tek ve iki katlı yolcu kabul ve pasaport işlemlerinin yapıldığı eski binalar ve antrepoların yıkım işi tamamlanmıştı.

Yıkılması tepki toplamıştı Son hali böyle görüntülendi

Daha önce yenileme ve güçlendirme yapılması planlanan Tarihi Karaköy Ana Yolcu salonu da yıkılan binalar arasına katılmıştı. 2002 yılında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından Korunması gereken kültür varlığı" olarak tescil edilen tarihi binanın yıkılması bazı sivil toplum kuruluşlarının tepkisine neden olmuştu. İnşaatı yapan firma tarafından aslına uygun bir şekilde yeniden yapılacağı açıklanan binadan geriye yol tarafında bulunan küçük bir kısım ayakta kalmıştı.

Yıkılması tepki toplamıştı Son hali böyle görüntülendi

İSTANBUL MODERN’İN BİNASI DA YIKILACAK

Proje alanında çalışmalar hızla sürerken alan içinde yer alan İstanbul Modern’in de yeni adresi belli oldu. 4 numaralı antrepoda faaliyetlerini sürdüren İstanbul Modernin 18 Mart tarihinde Beyoğlu, Meşrutiyet caddesindeki eski Union Française binasına taşınacağı öğrenildi. Müzenin taşınmasının ardından İstanbul Modern binasının bulunduğu antreponun da yıkılacağı ve yerine yenisinin yapılacağı belirtildi.

Yıkılması tepki toplamıştı Son hali böyle görüntülendi

DEV YOLCU GEMİLERİNİ AĞIRLAMASI PLANLANIYOR

Çalışmaların tamamlanmasını ardından yeni inşa edilecek kruvaziyer gemilere yönelik terminal eskisinin iki katından daha büyük olacak. Terminal yer altına alınacak. Proje tamamlandığında İstanbul limanına 6 binden daha fazla yolcu kapasiteli dev yolcu gemileri yanaşabilecek. Projeyle Tophane Meydanı’nın İstanbul'un en büyük meydanlarından biri olması planlanıyor.

 

Etiketler: Galataport , Galataport projesi , Galataport ihalesi , Galataport projesi son durum
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