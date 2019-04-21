YHT'lerde geçerli... Yolculuklarda yüzde 40'a varan indirim

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriYHT'lerde geçerli... Yolculuklarda yüzde 40'a varan indirim
GeriEkonomi YHT'lerde geçerli... Yolculuklarda yüzde 40'a varan indirim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
21.04.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

YHT'lerde geçerli... Yolculuklarda yüzde 40'a varan indirim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
YHT'lerde geçerli... Yolculuklarda yüzde 40'a varan indirim

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen YHT ile ana hat ve bölgesel trenlerde kullanılan "Trenkart" indirimli yolculuk imkanı sağlıyor. Ücretsiz sahip olunabilen kart kapsamında 5 biniş için yüzde 20, 10 biniş için yüzde 25, 15 biniş için yüzde 30, 20 biniş için yüzde 35, 30 biniş için yüzde 40 indirim uygulanıyor.

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı tren (YHT) ile ana hat ve bölgesel trenlerde kullanılan "Trenkart" sayesinde indirimli yolculuk yapılabiliyor.

AA muhabirinin TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, şirketin "Trenkart" uygulaması, Elektronik Yolcu Bilet Satış Sistemi'nin (EYBİS) hizmete alınmasının ardından 1 Ekim 2015'te başladı.

Bu kapsamda, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen YHT ve hızlı trenlerin (HT) yanı sıra ana hat ve bölgesel trenlerde geçerli Trenkart, yolculara yüzde 20 ile 40 arasında değişen oranlarda indirim sağlıyor.

Trenkart hizmetlerinden yararlanmak isteyen yolcuların şirketin resmi internet sitesi üzerinden veya iş yerlerine gelerek üyelik formu doldurması gerekiyor.

Üyeliğin onaylanmasının ardından sistem tarafından verilen müşteri numarasıyla gişe, internet ve mobil satış kanallarından indirimli yer numarası alınabiliyor. TCDD Taşımacılık AŞ tarafından belirlenen şartlarla müşterilere farklı seçenekler sunuluyor.

BİNİŞ BAZLI SEYAHAT PAKETLERİ

"Ön ödemeli seyahat paketleri", YHT'lerde yolcu tarafından belirlenen mevkilerde, 60 gün içinde kullanılmak şartıyla 5, 10, 15, 20 ve 30 biniş imkanı sağlıyor. Paketlerde seyahat sayısı çoğaldıkça yolcuya sağlanan indirim oranı da artıyor. Buna göre, 5 biniş için yüzde 20, 10 biniş için yüzde 25, 15 biniş için yüzde 30, 20 biniş için yüzde 35, 30 biniş için yüzde 40 indirim uygulanıyor.

"Abonman paketleri" ise YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde belirlenen mevkilerde, yolcu tarafından istenilen iki istasyon arasında, günde bir gidiş bir dönüş için kullanılıyor. Bu paketten 30 günlük süre içinde yararlanılabiliyor. Abonman paket ödemeleri, EYBİS Sistemi'nden "sistemsel" veya "fiks ücret" şeklinde yapılabiliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

YHT'lerde geçerli... Yolculuklarda yüzde 40'a varan indirim

Ons altın, 16 haftanın en düşük seviyesini gördü

Borcu olanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal karar

Arabası olanlar dikkat! Her an yangın çıkabilir