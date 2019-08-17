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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Elif ERGU / CUMARTESİ SOHBETLERİ
17.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yeşillikleri suda üretiyor

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
Yeşillikleri suda üretiyor

Growponics Sera Teknolojileri Türkiye Genel Müdürü Harun Malkoçlar, ortağı ile birlikte İzmir Ovacık’a 1 milyon dolar yatırımla topraksız tarım yapıyor. 4 bin 500 metrekarelik kapalı alanda başlayan ve 3 aşamalı projede hedef bunu Türkiye’ye yaygınlaştırmak ve sebze ithalatının önüne geçmek. Malkoçlar, “Yaprağı yenilenebilir yeşilliklerin tümünü üretiyoruz” dedi.

Harun Malkoçlar, Vista Dış Ticaret Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Growponics Sera Teknolojileri Türkiye Genel Müdürü. Uzun süre profesyonel çalıştıktan sonra kendi şirketini kuran bir kimya mühendisi. Türkiye’ye gıda sektörüne yurtdışından gıda katkıları getiren bir şirketi var. Topraksız tarım uygulamalarını araştırıp, Growponics şirketine ile işbirliği yapan Malkoçlar, İzmir Ovacık’ta topraksız tarım projesinin adımını attı.

- Kimya mühendisisiniz. Tarım hayatınıza nasıl girdi?

Çeşme Yarımadası’nın çok özel bir kliması var, iyileştirici bir atmosferi var. Burada yetişen her şeyin lezzeti farklı. Biz de bir tarla aldık, ancak başta ne yapacağımızı hiç bilmiyorduk. Çevrede en çok enginar ve kavun yetiştirildiği için bir süre enginar ve kavun ektik. Bir büyüğüm bana “Ya kimsenin yapmadığını yapacaksın ya da kimsenin gücünün yetmediğini yapacaksın” demişti. Eşim de kimya mühendisi. O internette araştırırken topraksız marul üretimiyle ilgili bir yazıyla karşılaşmış. İşte o bilgileri okuduktan sonra araştırmalara devam ettik.

- Türkiye’de çok sera var. Sağlıklı olup olmadığıyla ilgili de çok tartışma var...

Öncelikle ben bir babayım. Çocuklarıma yedirmeyeceğim hiçbir şeyi üretmem. Biz bu konuyu araştırırken karşımıza İngiltere ve İsrail’deki üretimler çıktı. Bu konuda en ileri teknolojiyi kullanan şirket Growponics şirketiydi. Merkezleri İngiltere’deydi. Onlarla iletişim kurduk. Yaptıkları iş bizim Antalya’da, İzmir ve İstanbul çevresinde gördüğümüz seracılıktan  farklı. 

- Nedir sizin getirdiğiniz teknoloji?

Yalnızca suyla endeksli tek tesis biziz. Tarımı tamamen suda yapıyoruz. Deep Water Culture metodu olarak geçiyor. Şu an dünyadaki en ileri teknolojiyi uyguluyoruz. Şirket topraksız tarım seraları tasarlıyor. Sebze üretim tesisleri kuruyor. Aromaterapik bitkiler de üretiliyor seralarda. 12 ay ürün alınıyor. Oksijen, karbondioksit, ışık, nem, sıcaklık ve besin faktörleri ölçümleri otomatik olarak yapılıyor. Biz yaprağı yenilenebilir yeşillik üretiminde uzmanız. Tüm pazı çeşitleri, marul çeşitleri, semizotu, ıspanak, kekik, fesleğen, reyhan, roka vs üretiyoruz. Tohumundan fidelenmesine ve pazarlanmasına kadar her şeyiyle biz ilgileniyoruz. Bu arada serada her şey bilgisayarlarla, akıllı bir teknolojiyle yönetiliyor.

- Kimyasallar mı kullanılıyor? Suya ne katılıyor?

Öncelikle tarımda şu sorun var, ürünlerin zarar görmemesi için pestisit ve herbisit gibi ilaçlar kullanılıyor geleneksel yöntemlerde. Oysa bizim teknolojide bu ilaçları kullanmaya gerek yok. Toprağın içinde ne varsa hepsi suya katılıyor ama klor gibi zararlı değil bunlar. Su da atılmıyor, geri dönüşümü sağlanıyor. Growponics seralarında güneş enerjisi ya da biyoyakıt kullanılıyor.

- Ne kadarlık bir yatırım yaptınız bu iş için?

Teknoloji yurtdışından geldi. Growponics ile yüzde 50 ortağız. 1 milyon dolar yatırım yaptık Ovacık’a. 4500 metrekarelik kapalı alan yaptık. 3 aşamalı bir proje. Isıtma sistemleri hala devam ediyor. Taze baharat ve aromatik bitkiler kışın da üretilecek. 2’nci fazımız de 5000 m2 olacak. Ayrıca 400 m’’lik kapalı alan, işleme tesisimiz olacak.

- Müşterileriniz kimler? Hedefiniz ne?

Şu anda İzmir ve çevresindeki market ve restoranlara satıyoruz. Yurtdışına girişimlerimiz var. Kuveyt ve Arabistan’dan ilgi var. Bu işi yaymayı çok istiyoruz. Öncelikle İstanbul’un çok fazla ihtiyacı var. “Atatürk Havalimanı ne olacak?” deniyor. Oradaki hangarlardan birini dönüştürüp sera kursak, Bakırköy’ün yeşillik ihtiyacını karşılarız. Kığılı Grubu’yla bu seracılığı Türkiye geneline de yaymak istiyoruz. Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem’in proje ve analiz konusunda desteği var. Anadolu’da seracılığı geliştirmeyi planlıyoruz.

HARUN MALKOÇLAR KİMDİR?

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği mezunu. Southern New Hamphire Üniversitesi’nde işletme masterı yaptı. Alman ve Fransız şirketlerinde çalıştı. 2000 yılında kendi şirketi Vista Dış Ticareti kurdu. 4 yıldır ileri tarım teknolojileri şirketi Growponics’in Türkiye ortağı.

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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