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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Şebnem TURHAN
24.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Yeşilçam fonu

Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
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Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
Yeşilçam fonu

Türkiye’de 4 milyar lirayı yöneten Azimut Portföy, ilk kez film ve dizi sektörü için yatırım fonu oluşturuyor. Azimut Portföy, 2019’un ilk yarısında Sinema TV Girişim Sermayesi Fonu’nu ihraç edecek. Böylece, Türk sineması sermaye piyasası araçlarından yararlanabilecek, yatırımcılar da yapımcı olmadan sinema sektörüne girebilecek.

TÜRKİYE sinema ve dizi sektörü oldukça güçlü. Türk dizi sektörü de ABD’den sonra dünyaya en fazla dizi ihraç eden ikinci ülke. Bu kadar güçlü ve geleneksel sektör nasıl fonlanıyor? Yeni yapımlar için parayı nasıl buluyor? Bu yıla kadar eğer yapımcının cebinde parası varsa yani özkaynakla film ya da dizi çekebiliyordu. Veya sponsor alıyordu. Şimdi yeni bir sermaye piyasası aracı sektöre giriyor. Türkiye’de en büyük yatırım fonu şirketlerinden Azimut Portföy Yönetimi, 7 Aralık’ta Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) Sinema TV Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu kurma iznini aldı. 2019’un ilk yarısında fon için ihraca çıkılması bekleniyor. Artık Türk sinema ve dizi sektörü de tıpkı Hollywood’un yıllarca yararlandığı gibi fonlardan yatırım alabilecek.

Yeşilçam fonu

AVATAR FONLA ÇEKİLDİ

Edindiğimiz bilgiye göre 1 yıldır izin için bekleyen fon, dünyadaki hedge adıyla bilinen fonlar gibi davranacak. Hollywood’da Avatar başta olmak üzere dev yatırımlara kaynak bu şekilde bulunuyor. Aslında fonun işleyişi basit. Tıpkı şimdi yatırım yapılan özel sermaye veya tahvil-bono paketleri gibi. Siz sinema TV girişim sermayesi fonuna katılım payı ödeyerek yatırımcı olacaksınız. Tahvil, bonoda olduğu gibi yatırımınızı yöneten fon yöneticisi topladığı parayla film ve dizilere yatırım yapacak. Ve belli bir süre sonrasında yatırımınızın başarı oranına göre bir kazanç elde edeceksiniz. Henüz fonun büyüklüğü bilinmiyor. Ancak, Azimut Portföy, Türkiye’de 4 milyar liralık bir yatırımı yönetiyor. Yeni kurdukları fon bunun sadece yüzde 2.5’i kadar bir büyüklüğe sahip olsa bile 100 milyon liraya denk geliyor ki bu sinema-dizi sektörü için oldukça yüksek bir rakam.

Yeşilçam fonu

İHRACATA ORTAK

Türkiye film sektörü 2017 verilerine göre 470 milyon liralık bir büyüklüğe sahip. Sadece 10 yıl önce bu rakam 50 milyon lira seviyesindeydi. Sinema bileti adeti de 10 yıl önce 21 milyon iken şimdi 71 milyon adete yükselmiş. Sürekli büyüme gösteren bir sektör. Böyle bir büyüklüğe sahip olsa da sermaye piyasasına girmemiş ve kaldıraç kullanamayan tek sektör olarak öne çıkıyor. Bazı yapımlar sponsorlarla veya tek seferlik yatırımlarla finanse edilmiş ancak sürekliliği olan bir fon ilk defa kuruluyor.

YATIRIMCIYA DİZİ KAPILARI AÇILIYOR

Azimut’un kuracağı girişim sermayesi fonu yatırımcısına Türkiye’deki kazancın yanı sıra yurt dışı satışlarından da kazandırmayı planlıyor. Türkiye, ABD’den sonra ikinci büyük dizi ihracatçısı. 140 ülkede Türk dizileri gösteriliyor. Fon, normal yatırımcının direkt yatırım yapamadığı bir alana oldukça büyük bir kapı açmış oluyor. Türkiye’nin son aylarda yaşadığı dalgalanmalara rağmen ekimde sinema salonlarında tüm zamanların en iyi hafta sonu yaşandı. Yatırımcıların ‘defansif’ yani iyi zamanda da iyi kötü zamanda da iyi bir sektör olarak adlandırdığı sinema-TV için Azimut, 2019’un ilk yarısında ihraç yapacak. Çünkü, SPK izni sonrası 6 ay içinde işleme başlamış olmak gerekiyor.

Yeşilçam fonu

SİNEMADAN SONRA DİZİLERE DE DESTEK

MİLLİ kültürün uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak dizi filmlerin desteklenmesi, sinema sektörünün uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması, Türkiye’nin film üretim merkezlerinden biri haline gelmesi ve film turizminin desteklenmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne göre, proje geliştirme, ilk uzun metrajlı kurmaca film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım, senaryo ve diyalog yazım, animasyon film yapım, kısa film yapım, belgesel film yapım, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım ile yerli film gösterim destek türlerinde yapılan başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere, ihtisas alanlarına göre sayısı dördü geçmemek üzere “destekleme kurulları” oluşturulacak.Başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere de Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonu oluşturulacak.

SINIFLANDIRMA YAPILACAK

Ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmlerinin, ticari dolaşıma veya gösterime sunulmasından önce değerlendirilmesi ve sınıflandırılması yapılacak. Değerlendirme ve sınıflandırma sonucunda uygun bulunmayan filmler, ticari dolaşıma ve gösterime sunulamayacak. Değerlendirme ve sınıflandırması yapılmamış olan sinema filmleri, festival, özel gösterim ve benzeri kültürel ve sanatsal etkinliklerde ancak “18 yaş” işaretiyle gösterilebilecek. Teklifte öngörülen kurullar ve komisyonlar, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde oluşturulacak.

 

 

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Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
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