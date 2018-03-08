Yeşil Yol’a ‘cazibe merkezi’

150 bin lirayla 862 bin lira arasında destek verilecek projeyle bölgenin turizm değeri haline getirilmesi amaçlanıyor. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yeşil Yol Güzergahındaki Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı” açtı. Projeyle DOKAP bölgesi illerinin Yeşil Yol güzergahı öncelikli olacak şekilde doğal yapısının ve kaynaklarının korunması, tarihi, doğal ve kültürel potansiyelin harekete geçirilmesi, sürdürülebilir turizm altyapısının ortaya çıkarılması ve bölgenin turistik cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulunulması amaçlanıyor.