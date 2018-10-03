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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.10.2018 - 11:32, Son Güncelleme:

"Yeşil" turizme 7 milyon liralık destek

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"Yeşil" turizme 7 milyon liralık destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, çevreyle dost uygulamaları nedeniyle "yeşil yıldız" almaya hak kazanan, otellerin de içerisinde bulunduğu 464 konaklama tesisine bu yıl 7 milyon 103 bin 375 liralık elektrik enerjisi desteği sağladı."Yeşil yıldız" belgesine sahip en çok tesisin bulunduğu iller sırasıyla Antalya, İstanbul, Muğla, İzmir ve Ankara olarak belirlendi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığınca çevreyle dost uygulamaları nedeniyle "yeşil yıldız" almaya hak kazanan, otellerin de içerisinde bulunduğu 464 konaklama tesisine bu yıl 7 milyon 103 bin 375 liralık enerji desteği sağlandı.

Bakanlık tarafından ilk kez 2008'de turistik konaklama tesislerinde çevreye duyarlı yapılaşma ve işletmecilik özelliklerinin teşviki amacıyla başlatılan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi'ni (yeşil yıldız) almaya hak kazanan işletmelerin sayısı her geçen gün artıyor.     

Dünya genelinde de revaçta olan "Yeşil turizm" ve buna uygun tesis anlayışını Türkiye'de de yaygınlaştırmayı hedefleyen Bakanlık, "yeşil yıldız" sahibi işletmeleri elektrik enerjisi desteğiyle teşvik ediyor.     

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bu yıl itibarıyla Bakanlık'tan "yeşil yıldız" almaya hak kazanan, otellerin de içerisinde olduğu tesislerin sayısı 464'e ulaştı. Söz konusu tesislere eylül ayı itibarıyla aktarılan toplam enerji desteği ise 7 milyon 103 bin 375 lira oldu.     

 EN ÇOK TESİS EN TURİSTİK İLLERDE

Bakanlığın verilerine göre, Türkiye'de en çok "yeşil yıldız" belgesine sahip olan tesislerin bulunduğu illerin başında sırasıyla Antalya, İstanbul, Muğla, İzmir ve Ankara geliyor.     

Tesislerin "yeşil yıldız" belgesini alabilmesi için bir çevre politikası ve eylem planının bulunmasından uluslararası alanda kabul gören çevre yönetim sertifikalarına sahip olmasına, su tüketiminden oda aydınlatmalarına ve yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarına kadar uzanan geniş bir yelpazedeki durumları değerlendiriliyor.     

Belirlenen kıstaslardan yeterli düzeyde puanı almayı başaran tesisler "yeşil yıldız" belgesine sahip olabiliyor.     

Bakanlık, belgelendirilen turizm işletmelerine tüketilen elektrik giderlerinin tesisin bulunduğu ildeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile kendi abone grubuna uygulanan tarife arasındaki fark olarak belirlenen elektrik enerjisi desteğini sağlıyor.     

Destek ödemeleri, bakanlık bütçesine konulan ödenekten karşılanıyor.     

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