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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
13.01.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

Yeşil pasaport sahibi Egeli ihracatçı sayısı bini aştı

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Yeşil pasaport sahibi Egeli ihracatçı sayısı bini aştı

Dünya genelinde 128 ülkeye vizesiz seyahat özgürlüğü sunan yeşil pasaport sahibi ihracatçı sayısı hızla artıyor. 2018 yılı sonunda Ege Bölgesi'nden yeşil pasaport sahibi olan ihracatçı sayısı bin 36 kişiye ulaştı.

TÜRKİYE’NİN ihracatının yüzde 75’ten fazlası yeşil pasaporta vize istemeyen ülkelere gerçekleştiriliyor. İhracatçılar, 23 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete’de çıkan düzenlemeyle ihracat rakamları dikkate alınarak yeşil pasaport alma hakkına kavuştu. İhracatçılar bu sayede; Almanya, Irak, İtalya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, İran, İsrail, Mısır gibi en çok ihracat yapılan ülkelerin arasında yer aldığı 128 ülkeye vizesiz seyahat hakkına kavuştu.

EGE BÖLGESİ'NDE YEŞİL PASAPORTLU İHRACATÇI SAYISI BİNİ AŞTI

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2017 yılında 568 ihracatçının yeşil pasaport sahibi olmasına aracılık ederken, 2018 yılında bu sayıya 214 yeni ihracatçı eklendi. 2017 yılında Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) üyesi 192 ihracatçı yeşil pasaport ile seyahat özgürlüğüne kavuşurken, 2018 yılında DENİB’in yeşil pasaport sahibi üye sayısında 62 ilave oldu. Ege Bölgesi'nden toplam yeşil pasaporta sahip ihracatçı sayısı bin 36’ya yükseldi.

Ege İhracatçı Birliklerinin yeşil pasaportlu ihracatçı sayısının 2018 yılı sonunda 782’ye ulaştığı bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2019 yılında yeşil pasaport sahibi olan üye sayılarının bini aşmasını beklediklerini kaydetti.

YEŞİL PASAPORTLU İHRACATÇILAR 182 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİNE KOŞACAK

Yıllık 1 milyon dolar üzeri ihracat yapan firmaların yeşil pasaport hakkına sahip olduğunu, ihracat rakamına göre bir firmanın 5’e kadar yeşil pasaport sahibi olabildiğini anlatan Eskinazi, "Türkiye, 2018 yılında 168,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. 2019 yılı için ise 182 milyar dolar ihracat hedefi belirledi. Bu hedefe ulaşmada yeşil pasaport sahibi ihracatçılarımızın gerçekleştireceği iş seyahatleri büyük öneme sahip olacak. İhracatçılarımıza 2 yıllığına verilen yeşil pasaportların süresinin en az 3 yıla çıkarılması ihracatçılarımızın işlerini kolaylaştıracaktır. Bu konuda da Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımızın ortak bir çalışma yapması ihracatçılarımızın ortak beklentisi" şeklinde konuştu.

EN ÇOK YEŞİL PASAPORT DEMİR İHRACATÇILARINDA

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde bulunan 12 ihracatçı birliği içerisinde en fazla yeşil pasaport sahibi 161 kişiyle Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği oldu. Ege Maden İhracatçıları Birliği üyesi 128 ihracatçı yeşil pasaport ile seyahat şansına sahip.

2019 yılında 80. kuruluş yıldönümünü kutlayan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin yeşil pasaportlu ihracatçı sayısı ise 82 olarak kayıtlara geçti. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 71 yeşil pasaport ile dördüncü sırada yer aldı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği üyesi 70 ihracatçı yeşil pasaport ayrıcalığından yararlanırken, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhracatçıları Birliği 60 yeşil pasaport sahibi ihracatçıyı bünyesinde bulunduruyor.

1 milyar 50 milyon dolar ihracat hedefiyle 2019 yılına giren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin yeşil pasaport sahibi ihracatçı sayısı 56. Ege Tekstil İhracatçıları Birliğinde ise 49 ihracatçı yeşil pasaport ile seyahat ediyor.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliğine üye 36 ihracatçı yeşil pasaport sahibi olurken, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinde 25, Ege Tütün İhracatçıları Birliğinde 24 ve Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinde ise 20 ihracatçı yeşil pasaport sahibi oldu.

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