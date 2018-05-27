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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
27.05.2018 - 21:56, Son Güncelleme:

Yerli yolcu uçağı için hazırız!

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Yerli yolcu uçağı için hazırız!

TAI Genel Müdürü Temel Kotil, Hürriyet’e özel yaptığı açıklamada savunma sektöründe olsalar da sivil havacılık için de çalışmaya başladıklarını söyledi. Kotil, yeni nesil teknoloji termoplastik malzemeden yolcu uçağı üretmeyi hedeflediklerini ve bunun en heyecanlı projeleri olduğunu vurguladı. Kotil, “Ana yatırım planına alındı. Şimdilik küçük küçük çalışıyoruz” dedi.

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) Genel Müdürü Temel Kotil, kurumu 10 yılda havacılık endüstrisi içerisinde 10 milyar dolar ciroyla ilk 10’a sokmayı planladıklarını belirterek, yerli yolcu uçağıyla ilgili çalışmalara da başladıklarını söyledi. Termoplastikten yapacakları 100 kişilik yolcu uçağıyla ilgili yatırım kararının yönetim kurulundan çıktığını açıklayan Kotil, “Ana yatırım planına alındı. Şimdilik küçük küçük çalışıyoruz” dedi. Kotil, savunma sektöründe olduklarını ancak sivil bir ayakları da bulunduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

BÜYÜK BİR PAZAR BULABİLİRİZ
“Henüz yolcu uçağı yapmıyoruz ama 5 yıl içerisinde savunmaya dönük olan uçakların mühendislik tasarımını, mimari çalışmasını tamamlıyoruz. Bittikten sonra elimize yaklaşık 2 bin mühendis kalıyor. İşte o zaman biz de kendi yolcu uçağımızı tasarlayacağız. Dünyada 70 kişilik uçakla 120 kişilik uçak arasında bir fırsat pazarı var. Şu anda hem Airbus’ta hem de Boeing’de yeni nesil uçak arayışı sürüyor. Sektörde 100 koltuklu yeni bir uçağa ihtiyaç var. Bu uçak kompozit yapılacak. Kompozit uçaklar, termosetten yapılıyor. İki tip kompozit var: Termoplastik ve termoset. Termoset olan bugüne kadar gelen kompozit teknolojisi, termoplastik ise yeni kompozit teknolojisi. Termoplastik teknolojisi, daha kullanışlı, hafif ve daha ekonomik. Termoplastik malzemeden uçak yok henüz. Bu teknoloji gelişiyor. Boeing de, Airbus da, biz de şu anda herkes termoplastik üzerinde çalışıyor. 5 yıl sonra yerli uçağımızın tasarımına başlıyoruz, 10 yıllık süreçte de biter. Termoplastikten yapacağımız 100 kişilik uçağın koltuk-kilometre gideri, daha da küçük olursa, çünkü bu durumda az yolcuyla küçük havalimanlarına gidip gelebiliyorsunuz, bu durumda büyük bir pazar bulabiliriz. TAI’nin en heyecanlı projesi şu anda yerli yolcu uçağı diyebilirim.”

Yerli yolcu uçağı için hazırız

ÜÇÜNCÜ BÜYÜK OYUNCU
Bu yıl 2 milyar dolar ciroyu hedeflediklerini geçen yıl 1.47 milyar dolar konsolide ciroları bulunduğunu söyleyen Kotil, hedeflerinin 10 yılda bu şirketi 10 milyar dolar ciroya getirmek olduğunu vurguladı. Kotil, “Çünkü, şirketler yılda 10 milyar dolar ciro yaptığı zaman havacılık endüstrisinde ilk 10’a girer. Mühendis sayımız da 10 bini geçiyor bu dönemde. Şu an 7 bine yakın toplam çalışanımız var. Hedef 22 bin kişilik, yılda 10 milyar dolar ciro yapan bir şirket olmak. Bu da bizi Avrupa’da en azından üçüncü büyük oyuncu yapar” dedi.

Bu hedefe ulaşmak için daha çok yetenekli mühendise ihtiyaçları olduğunu kaydeden Kotil, YÖK’le, 16 üniversiteyle bir protokole imza attıklarını dile getirdi. “Üniversite, öğrencisini işe alacak, yani SGK’sını ödeyecek, benle yaptığı protokolle de öğrencisi bizde çalışacak. Üniversite, öğrencinin SGK’sını öderse çok tutmuyor, çünkü devlet öğrencinin sağlık giderlerini karşılıyor. Dolayısıyla, ben bu kişiyi işe almadan işe almış oluyorum. Şu anda 600 stajyer mühendisimiz, 200 de stajyer teknisyenimiz var. Öğrenciyken yetiştiriyoruz” diyen Kotil, genç mühendislerin, 5-10 yıl TAI gibi bir yerde çalıştığı zaman, kendi başına üretebilecek kapasiteye geldiğini vurguladı.

YERLİ SAVAŞ UÇAĞINDA 3 BİN MÜHENDİS
TEMEL Kotil, “Dünyada şu anda 5. nesil savaş uçağı olan ülkeler yalnızca ABD, Rusya ve Çin. Başka kimsenin 5. nesil uçağı yok. Bu açıdan Milli Muharip Uçağı (MMU) bizim için çok önemli ve büyük bir proje. Bize bir numara büyük ama problem yok. Altyapıyı kuruyoruz. Yurtdışından tecrübeli mühendisler getiriyoruz. Milli Muharip ekibine özel bir bina yapıyoruz. Bu binada 3 bin mühendis tümüyle bu proje için çalışacak. 2029’da teslim ediyoruz. 2031’de de bütün işlemlerini bitiriyoruz” dedi.

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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