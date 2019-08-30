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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)
30.08.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Yerli yabancı turist akın ediyor! Her gün binlerce kişi oraya gidiyor...

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Yerli yabancı turist akın ediyor! Her gün binlerce kişi oraya gidiyor...

TÜRKİYE’nin en önde gelen turizm merkezlerinden Antalya’nın Demre ilçesindeki Kekova, sezonun sonuna yaklaşılmasına rağmen yerli-yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Her gün binlerce turist yatlarla Kekova’ya akın ediyor.

Kekova’ya Demre’nin Çayağzı Limanı’ndan, Üçağız Mahallesi’nden ve Kaş ilçesinden her gün günübirlik yat turları düzenleniyor. En yoğun yat turları Çayağzı Limanı’ndan yapılıyor. Üç noktada sabah kalkan yatlar, binlerce turisti Kekova’nın tarihi ve doğal güzellikleriyle buluşturuyor.

Yerli yabancı turist akın ediyor Her gün binlerce kişi oraya gidiyor...
Kekova’daki her koyda üç-beş yat bulunuyor. Yatlarla tura çıkan gruplar önce Batık Kent’i geziyor. Suyun altındaki ve kenarındaki tarihi inceliyor, fotoğraf ve görüntü çekiyorlar. Ardından yatlar bir kartal yuvasını andıran tarihi adıyla Simena Antik Kenti’nin bugünkü adıyla Kaleköy’ün önünden geçiyor.
Yerli yabancı turist akın ediyor Her gün binlerce kişi oraya gidiyor...
Özellikle Kaş’tan gelen yatların bir bölümü Kaleköy’ün önünde demir atıyor. Verilen molalarda turistler kendini Akdeniz’in mavi sularına bırakıyor ve bol bol yüzüyor. Birçok yatın üstünü dolduran turistler tarihin, doğanın ve denizin iç içe olduğu Kekova’nın tadını çıkarıyor.

YERLİ VE YABANCI İLGİSİ

Yaz döneminde Kekova’ya gelen yabancı turistlerin çoğunluğunu Rus, Ukrayna, Moldova, Kazakistan, Özbekistan, Belarus vatandaşları oluşturuyor.

Yerli yabancı turist akın ediyor Her gün binlerce kişi oraya gidiyor...
Yaz döneminde Kekova’ya yabancı turist sayısı kadar da yerli turist geliyor. Kekova ayrıca Muğla sahillerinden, Antalya’dan mavi yolculuğu çıkan yatların da uğrak yeri. Mavi yolculukla Kekova’ya gelen turist grupları gezinin 2 veya 3 gününü Kekova’da geçiriyor. Kekova’daki her koy bir plaj gibi. Kekova’ya yaz günlerinde Demre ve Kaş’tan günlük 3-4 bin turist geliyor.
Yerli yabancı turist akın ediyor Her gün binlerce kişi oraya gidiyor...

 

TATİLCİLER HAYRAN KALIYOR

Ukraynalı Andrii Protsko, "İlk kez geldim Kekova’ya. Harika bir yer. Burada tarihi, doğayı ve denizi bir arada görüp, yaşıyorsunuz. Burayı herkesin gelip, görmesini tavsiye ediyorum. Mutlaka tekrar geleceğim. Ayrıca Türkiye’ye hayran kaldım" dedi. Rus Sergei Schken, "Burası mükemmel bir yer. Kesinlikle bir kez daha geleceğim. Herkese burayı görmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu. Rus Maria Atroschcenko, "Çok harika bir doğa, çok temiz ve nefis bir deniz. Yaşayan bir tarih var burada. İlk kez geldim. Ama bir kez daha mutlaka geleceğim" dedi.

Kekova’ya her gün turist getiren rehber Mehmet Yılmaz da, "Kekova, Türkiye turizminde bir marka. Tarih, doğa her şey bir arada. Yaz mevsiminin sonuna gelmemize rağmen her yer yerli ve yabancı turistle dolu" dedi.

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