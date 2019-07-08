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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)
08.07.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

Yerli yabancı turist akın ediyor! Gündüz ayrı, gece ayrı doluyor

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Yerli yabancı turist akın ediyor! Gündüz ayrı, gece ayrı doluyor

MARMARİS’te gündüz plaj ve havuz başlarını dolduran yerli ve yabancı turistler, geceleri 300 metre uzunluğundaki, kapasitesi 200 ile 3 bin 500 arasında değişen 95 disko, bar ve gece kulübünün sıralandığı Barlar Sokağı’na akın ediyor.

Marmaris’te eğlencenin adresi bu yıl da değişmedi. Barlar Sokağı’ndaki disko, bar ile gece kulüpleri düzenledikleri gösterilerle ilgi odağı oluyor.

Yerli yabancı turist akın ediyor Gündüz ayrı, gece ayrı doluyor

’İğne atsan yere düşmez’ dedirten görüntülerin yaşandığı sokaktaki mekanlar çılgın eğlencelerle konuklarını coşturuyor. Barlar Sokağı’nda eğlence işletmelerin saat 23.00’ten itibaren kapılarını açmasıyla başlıyor. Kısa sürede doluluk sınırlarını aşan disko ve gece kulüpleri, kapılarını kapatarak turistlere keyifli gösteriler sunuyor.
Yerli yabancı turist akın ediyor Gündüz ayrı, gece ayrı doluyor

Eğlence mekanlarına giremeyenler ise sokakta bulunan müzisyenler eşliğinde eğleniyor. Mekanlar, Türkçe ve yabancı müziklerle saat 01.00’de şovlarına başlıyor. DJ’lerin çaldıkları hareketli müzikler eşliğinde dans eden turistler, gönüllerince eğleniyor.
Yerli yabancı turist akın ediyor Gündüz ayrı, gece ayrı doluyor
Gece kulübü ve diskolardaki dansçı kadınların şovları da büyük ilgi görüyor. Dansçı kadınların gösterileriyle coşanlar, gece boyunca pistten inmiyor. Her işletmenin farklı konseptte eğlence sunduğu sokakta, müzik yayını saat 03.30’da sona eriyor.

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