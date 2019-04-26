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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
26.04.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

Yerli yabancı turist akın ediyor! Fotoğraf çekmek için sıraya giriyorlar...

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Yerli yabancı turist akın ediyor! Fotoğraf çekmek için sıraya giriyorlar...

SİİRT’teki Botan Vadisi manzaralı delikli taş olarak bilinen Rasıl Hacar’a turist akını yaşanıyor. Bölgede oluşan huzur ortamıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline gelen Rasıl Hacar’a gelenler, delikli taşta çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Siirt’in tarihi mekanlarından delikli taş olarak bilenen kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Rasıl Hacar’da baharın gelmesi ile birlikte ziyaretçi hareketliliği yaşandı. Bir süre önce bakımsızlıktan dolayı gidilemeyen Rasıl Hacar’da Dicle Kalkınma Ajansı ile Siirt İl Özel İdaresi 1 milyon 156 bin lira desteğiyle restorasyonunun yapılması turizm merkezi haline geldi.

Yerli yabancı turist akın ediyor Fotoğraf çekmek için sıraya giriyorlar...
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, Rasıl Hacar’ın Siirt’in önemli turizm alanı olduğunu ifade ederek, Daha önce burası atıl durumdaydı. Yapılan restorasyon çalışmalarıyla burayı modern bir hale getirdik. 
Yerli yabancı turist akın ediyor Fotoğraf çekmek için sıraya giriyorlar...
Burası Botan Vadisi’ne hakim olan bir yerimizdir. Son zamanlarda ziyaretçi sayısında artış yaşandığını görüyoruz bu da bizim için önemli bir gelişmedir" dedi.
Yerli yabancı turist akın ediyor Fotoğraf çekmek için sıraya giriyorlar...
Botan Vadisi manzaralı Rasıl Hacar’a görmeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 350 metre yükseklikte hatıra fotoğraflı çektirmenin keyfini çıkarıyorlar. Batman, Van, Diyarbakır’ın yanı sıra Fransa’dan gelen ziyaretçiler, Rasıl Hacar’ın görülmesi gereken bir yer olduğunu aktardı.
Yerli yabancı turist akın ediyor Fotoğraf çekmek için sıraya giriyorlar...
FRANSA’DAN GELEN 45 KADIN, RASIL HACAR’A HAYRAN KALDI

46 yıldır Fransada yaşadığını anlatan aslen Iğdırlı, Aliye Hekim, düzenlenen tur programıyla buraya geldiğini söyledi. Bölgeyi ziyaret etmeye karar verdiğinde çevredekilerin buralara gitmemesi konusunda yapılan uyarılara aldır etmediğini söyledi.

Yerli yabancı turist akın ediyor Fotoğraf çekmek için sıraya giriyorlar...

Hekim, 46 yıldır Fransada yaşıyorum. Ancak aslen Iğdırlıyım, ülkemi çok seviyorum buraların hasreti içerisinde yaşıyoruz. Bu tür etkinlikler ile buralara gelmeye çalışıyoruz. Mardin, Batman, Van gibi birçok ili gezdik son olarak Siirte geldik ve burada gördüğüm manzara beni şok etti.
Yerli yabancı turist akın ediyor Fotoğraf çekmek için sıraya giriyorlar...
Buraları daha önce bir tek televizyonlarda görüyorduk. Ancak şimdi geldik kendi gözlerimiz ile gördük. Fransa'da ailem bana oralara gitme çok tehlikelidir dediler. Anca ben ve arkadaşlarımız aldırış etmedik 45 kadınla buraya geldik ve geziyoruz. Buralar cennettir" dedi.
Yerli yabancı turist akın ediyor Fotoğraf çekmek için sıraya giriyorlar...

Yerli yabancı turist akın ediyor Fotoğraf çekmek için sıraya giriyorlar...

 

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