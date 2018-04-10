Yerli ve yabancı yatırımcının radarında

YÜZDE 90 DOLULUK

Bodrum’da her zaman ilk sırada turizm olduğunu anlatan Dağlarca Çağlar, şöyle konuştu: “Biz burada turizm alanında Swiss Otel markamız ile varız. Geçmiş yıllarda Amerikalılar, Almanlar, Hollandalılar, İngilizler Bodrum’a her yıl çıkarma yapıyordu. Bu turist sayıları zaman içerisinde geriledi. 2015 yılı da fena geçmemişti ama 2016-2017 yaz sezonları beklentilerin çok altında kaldı. Bu yıl eski günlere döneceğimizi ümit ediyorum. 2018 yazı için Almanların ilgisi çok fazla. Avrupa genelinde turistlerin geri döndüğünü gözlemliyoruz. Ortadoğulu turist sayısı da artıyor. Otelimizde bu yıl doluluk oranının yüzde 90’lara ulaşacağını tahmin ediyorum. Nisan ayı itibariyle çok güzel bir başlangıç yaptık ve bunu sürdüreceğiz.”

Gayrimenkul alanında da son dönemlerde önemli gelişmelerin yaşandığı Bodrum’da yeni projeleri değerlendiren Dağlarca Çağlar, şu bilgileri verdi: “Çağdaş Holding olarak Türkiye’de inşaat alanında önemli çalışmalar yapıyoruz. Bodrum’da yapı malzemeleri ve beton üzerine çalışıyoruz. Buradaki tüm inşaat şirketleri bizim birer iş ortağımız. Bodrum’da yaşamayı tercih edenlerin, yaz aylarında tatil için Bodrum’u seçenlerin ve yabancıların talepleri hızla yükseliyor. Bunun önümüzdeki dönemde tamamlanacak lüks konut projelerine olan talebe de yansıyacağını tahmin ediyoruz. Bodrum’da arsa sayısı yetersiz olduğundan konut fiyatları hiç düşmüyor. Bu sadece merkezde değil Gündoğan’dan Gümbet’e kadar hemen her yerde aynı durumda. Denize sıfır arsaların metrekare fiyatları 1000 Euro’lar seviyesinde bazı bölgelerde 3 bin Euro’lara kadar çıkabiliyor. Turizm alanında olduğu gibi gayrimenkul alanında da gelecekten ümitliyiz.”

BODRUM’DA DOĞAL KENTSEL DÖNÜŞÜM YAŞANACAK

BODRUM’da önümüzdeki dönemde kentsel dönüşümün yaşanacağını dile getiren Dağlarca Çağlar, “Bu İstanbul’da gördüğümüz kentsel dönüşüm gibi olmayacak. Yani daha fazla kat verip bir rant ortamı sağlanmayacak. Burada 20-30 yıllık binalar ve eski oteller yıkılıp yerine daha kaliteli ve lüks konutlar yapılıyor. Buna ben ‘doğal kentsel dönüşüm’ diyorum. Bodrum mimarisine uygun konut projelerinin sayıları artacak ve eski binalar yıkılacak. Bundan sonra Bodrum’un ekolojisine de daha uygun konutlar yapılacaktır” dedi.