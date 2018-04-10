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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
10.04.2018 - 22:17, Son Güncelleme:

Yerli ve yabancı yatırımcının radarında

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Yerli ve yabancı yatırımcının radarında

BODRUM’da turizm ve gayrimenkul alanında yaşanan gelişmeleri değerlendiren Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, “Şehir yerli ve yabancı yatırımcıların ilgi odağında. Gayrimenkul ve turizm alanında devam eden yatırımları yakından takip ediyorlar. Bodrum’un yıldızı önümüzdeki 10 yılda da parlayacak. Bazı bölgelerde ‘Doğal Kentsel Dönüşüm’ başlayacak. Bodrum her geçen yıl değeri yükselen ve göç alan bir şehir olmuştur. Bu nedenle bölgede gayrimenkul fiyatları da hiç düşmüyor” diye konuştu.

YÜZDE 90 DOLULUK

Bodrum’da her zaman ilk sırada turizm olduğunu anlatan Dağlarca Çağlar, şöyle konuştu: “Biz burada turizm alanında Swiss Otel markamız ile varız. Geçmiş yıllarda Amerikalılar, Almanlar, Hollandalılar, İngilizler Bodrum’a her yıl çıkarma yapıyordu. Bu turist sayıları zaman içerisinde geriledi. 2015 yılı da fena geçmemişti ama 2016-2017 yaz sezonları beklentilerin çok altında kaldı. Bu yıl eski günlere döneceğimizi ümit ediyorum. 2018 yazı için Almanların ilgisi çok fazla. Avrupa genelinde turistlerin geri döndüğünü gözlemliyoruz. Ortadoğulu turist sayısı da artıyor. Otelimizde bu yıl doluluk oranının yüzde 90’lara ulaşacağını tahmin ediyorum. Nisan ayı itibariyle çok güzel bir başlangıç yaptık ve bunu sürdüreceğiz.”

Gayrimenkul alanında da son dönemlerde önemli gelişmelerin yaşandığı Bodrum’da yeni projeleri değerlendiren Dağlarca Çağlar, şu bilgileri verdi: “Çağdaş Holding olarak Türkiye’de inşaat alanında önemli çalışmalar yapıyoruz. Bodrum’da yapı malzemeleri ve beton üzerine çalışıyoruz. Buradaki tüm inşaat şirketleri bizim birer iş ortağımız. Bodrum’da yaşamayı tercih edenlerin, yaz aylarında tatil için Bodrum’u seçenlerin ve yabancıların talepleri hızla yükseliyor. Bunun önümüzdeki dönemde tamamlanacak lüks konut projelerine olan talebe de yansıyacağını tahmin ediyoruz. Bodrum’da arsa sayısı yetersiz olduğundan konut fiyatları hiç düşmüyor. Bu sadece merkezde değil Gündoğan’dan Gümbet’e kadar hemen her yerde aynı durumda. Denize sıfır arsaların metrekare fiyatları 1000 Euro’lar seviyesinde bazı bölgelerde 3 bin Euro’lara kadar çıkabiliyor. Turizm alanında olduğu gibi gayrimenkul alanında da gelecekten ümitliyiz.”

BODRUM’DA DOĞAL KENTSEL DÖNÜŞÜM YAŞANACAK

BODRUM’da önümüzdeki dönemde kentsel dönüşümün yaşanacağını dile getiren Dağlarca Çağlar, “Bu İstanbul’da gördüğümüz kentsel dönüşüm gibi olmayacak. Yani daha fazla kat verip bir rant ortamı sağlanmayacak. Burada 20-30 yıllık binalar ve eski oteller yıkılıp yerine daha kaliteli ve lüks konutlar yapılıyor. Buna ben ‘doğal kentsel dönüşüm’ diyorum. Bodrum mimarisine uygun konut projelerinin sayıları artacak ve eski binalar yıkılacak. Bundan sonra Bodrum’un ekolojisine de daha uygun konutlar yapılacaktır” dedi.

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