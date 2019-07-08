Yerli ve milli beyefendi ‘Gökbey’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriYerli ve milli beyefendi ‘Gökbey’
GeriEkonomi Yerli ve milli beyefendi ‘Gökbey’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
08.07.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

Yerli ve milli beyefendi ‘Gökbey’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yerli ve milli beyefendi ‘Gökbey’

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu yaparak 45 dakika havada kalan Gökbey, “göklerin beyefendisi” olarak adlandırılıyor.

Gökbey ve Atak dahil tüm helikopterleri tasarlayan grupta bulunan TUSAŞ Helikopter Grubu Mühendislik Direktörü Hulusi Ali Kasap, Gökbey'i anlattı. Gökbey projesinin 6 Eylül 2013 yılında başladığını belirten Kasap, "Yine başlangıçtan 5 yıl sonra 6 Eylül 2018 saat 6'da ilk prototipin uçuşunu yaptık. Gökbey helikopterimizin ikinci prototipi için ise hem ilk uçuşunu hem de sertifikasyon uçuşunu 29 Haziran'da yaptık. Proje de bundan önceki aşamalarda tasarım, yer testleri, laboratuvar testleri ve bir takım analizlerle belirli bir olgunluğa geldi. Üretim aşamasında iki prototipimiz, ki daha iki prototipimizin üretimi devam ediyor. Prototiplerimiz devam edecek ve bundan sonra sertifikasyon test uçuşlarımızla devam eden bir kalifikasyon süreci olacak" diye konuştu.

Yerli ve milli beyefendi ‘Gökbey’


“UÇUŞA EL VERİŞLİLİK SERTİFİKASI ALDIKTAN SONRA KULLANIMA HAZIR BİR HELİKOPTER OLARAK TESCİLLENECEK”

Sertifikasyon uçuşunun önemine değinen Kasap, "Bizim helikopterimiz, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onların teknik ekipleri ve bizim teknik ekiplerimizle uçuşa el verişli olup olmadığı konusunda değerlendirilecek. Sonucunda da uçuşa el verişlilik sertifikası yayınlanıyor. Bizim uçuşa elverişlilik sertifika faaliyetlerimiz çok daha önceki aşamalarda başladı. Teknik ekibimizle birlikte gerek testler, gerek laboratuvar çalışmaları, gerek analizler, gerek tasarımın gözden geçirilmesi aşamaları yapıldı. Bu aşamanın sonu artık uçuş testleri yani sertifikasyona yönelik uçuş testleri, onlar da 29 Haziran'da öbür helikopterimizin uçuşuyla başladı. Böylelikle uçuşa elverişlilik sertifikası sürecinin uçuş testleri aşamasına geçtik. Bir, iki sene kadar normal şartlar altında süren bir aşamadır bu, sonunda da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Gökbey'imize uçuşa elverişlilik sertifikası yayınlanacak. Kullanıma hazır bir helikopter olduğu tescil edilmiş olacak" ifadelerini kullandı.
Yerli ve milli beyefendi ‘Gökbey’


“HELİKOPTERİMİZİN PLANLANAN SERİ ÜRETİM TARİHİ 2021”

Gökbey'e hem ülke içinden hem de ülke dışından talepler olduğunu anlatan Kasap, "Projenin sahibi Savunma Sanayi Başkanlığımız. Gerek Savunma Sanayi Başkanlığımızla yaptığımız görüşmelerde, gerek fuarlarda yaptığımız görüşmelerde helikopterimize hem iç hem de dış talep var. Neticede ülkemiz dağlık bir ülke, hem askeri hem de sivil anlamda helikopter ihtiyacı yüksek olan bir ülke. O yüzden bizim T-625 genel maksat helikopterimizin planlanan seri üretim tarihi 2021. Talebe bakıldığında da başarılı bir sertifikasyon sürecinin ardından seri üretime gireceğini biz öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

“GÖKBEY'İ ÖN PLANA ÇIKARTAN EN ÖNEMLİ ÖZELLİK BİZİM OLMASI”

Gökbey'in özelliklerinden bahseden Kasap, "Gökbey her şeyden önce bizim helikopterimiz, milli tasarımımız kendi mühendislerimiz tasarlıyor, kendi teknisyenlerimiz üretiyor. En önemli özelliği, güncel bir tasarım, elektronik ve mekanik altyapımız daha güncel ve kendi tasarımımız olduğu için ihtiyaca binaen değişik konfigürasyonlarını oluşturabileceğimiz bir helikopter. Gökbey'i ön plana çıkartan en önemli özellik bizim olması" dedi.
Yerli ve milli beyefendi ‘Gökbey’


“GÖKBEY, ASKERİ, SİVİL, AMBULANS VE YANGINLA MÜCADELEDE İHTİYAÇ KARŞILAYABİLECEK”

Gökbey helikopterinin birçok ihtiyaca cevap vereceğini vurgulayan Kasap, "6 tonluk bir genel maksat helikopteri sınıfında askeri versiyonu olacak, sivil versiyonları olacak, kullanım alanlarına baktığımızda konfigürasyon değişikliği ile ambulans helikopter, vip taşımacılığı ve yangınla mücadele gibi pek çok farklı ihtiyaca cevap verebilecek şekilde tasarladık biz helikopterimizi" ifadelerini kullandı. 

Teknik özellik olarak 12 yolcu ve 2 mürettebat taşıyabilen Gökbey'in maksimum tavan irtifası 20 bin feet (fit), 700 kilometre (km) gibi bir menzile sahip olan Gökbey, 3.5 saat havada kalma süresi ile tüm muadilleri gibi bu sınıfta görev yapabilecek.

“HAVACILIĞIN TÜM ALANLARINDA TUSAŞ OLARAK SEKTÖR OLUŞTURMAK İSTİYORUZ”

Havacılığın tüm alanlarında TUSAŞ olarak bir sektör oluşturduklarını kaydeden Kasap, "Yüksek teknolojinin önemi şudur; birincisi bağımsızlığınızla ilgili bir konudur bu. Bir helikopter yapabiliyorsanız, artık teknolojik olarak pek çok şeyi yapabilecek hale gelmişsinizdir. Onun haricinde biz helikopterimizi seviyoruz. İlk uçuşlarında da olumlu geri beslemeler aldık. Veriler hep olumlu geldi. Normal şartlar altında bir helikopter ilk uçuşunu bir kaç dakika ile sınırlarken, bizim ilk uçuşumuz 45 dakika sürdü. Tüm yönlerde, belirli bir limite kadar uçuş hızımızı aştık, genişlettik. Bu açılardan iyi bir helikopter yapmak için çalışıyoruz" dedi. 

“HELİKOPTERİMİZ MİLLİ, ÇÜNKÜ BİZİM TASARIMIMIZ, BİZİM ÜRETİMİMİZ”

Sosyal medyada Gökbey helikopteri hakkında yerli mi yoksa milli mi tartışmalarından bahseden Kasap, "Helikopterimiz milli, çünkü bizim tasarımımız, bizim üretimimiz. Alt sistemlere geldiğimiz zaman, hazır bir motor kullandık. Ancak onunda millileştirme çalışmaları devam ediyor. Diğer pek çok alt sistemi biz kendimiz tasarladık, kendimiz ürettik. Hatta onları, Türkiye'deki bazı firmalarımızla görüşüyoruz. Onların da katılımıyla daha geniş bir ekosistem, daha geniş bir teknoloji alanı olacak pek çok firma için helikopterimiz oldu, motora ihtiyacımız oldu. Önce helikopteri yapıyorsunuz, ihtiyaç motor oluyor onu da yapıyorsunuz. İnşallah yakın zamanda motorumuz ve diğer alt sistemlerimizde milli olacak. Bu sadece milli olsun diye değil, bir ekosistem oluşturuyorsunuz" diye konuştu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Kendi kendine şarj olan otomobil Ağustos'ta test edilecek
THY’nin ‘Rüya’ uçağı, şehit Eren Bülbül için Trabzon’a uçtu
İhracat beklentisi yıllık bazda arttı
130 metre yükseklikte... 1361 yılında yapıldı! Havadan böyle görüntülendi