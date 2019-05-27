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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
27.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yerli ve güvenli

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Yerli ve güvenli

Bağımsız güvenlik kuruluşu EuroNCAP, 2019 yılına ait çarpışma testi sonuçlarını açıkladı. Testi yapılan 13 modelden 12’si 5 yıldız alırken, bunlardan 2’si Türkiye’de üretilen otomobiller oldu. Japon Toyota’nın Sakarya’da ürettiği yeni nesil Corolla ile Renault’nun Bursa’da ürettiği yeni Clio adını 5 yıldızlı otomobiller arasına yazdırdı.

AVRUPA’nın bağımsız test kuruluşu EuroNCAP 2019 yılına ait son test sonuçlarını açıkladı. 2019 yılı 13 modelin testi yapılırken bunlardan 12’si 5 yıldız almayı başardı. 5 yıldız alan modeller arasında Türkiye’de üretilen 2 model de yer aldı. Fransız Renault’un Bursa’da ürettiği yeni nesil Clio ile Japon Toyota’nın Sakarya’da ürettiği yeni Corolla EuroNCAP güvenlik testlerinde beş yıldız elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Geçtiğimiz ocak ayında Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin Sakarya’daki tesislerinde seri üretimine başlanan yeni Corolla, yolcu korumasında yüzde 95, çocuk korumasında yüzde 84, yaya korumasında yüzde 86 ve güvenlik asistanlarında yüzde 77’lik performans gösterdi. Toyota’nın yeni (Toyota New Global Architecture-TNGA) platformunnda üretilen 12. nesil yeni Corolla, platform sayesinde yüksek dayanımlı çelik, stratejik olarak doğru noktalara yerleştirilip burulma noktaları oluşturuluyor ve olası bir çarpışma anındaki enerjiyi sönümleyerek kabinden uzak tutuyor.

Yerli ve güvenli

BİZLERİ MOTİVE ETTİ

Sakarya’da üretilen yeni Corolla’nın EuroNCAP başarısının kalifiye ve işine yürekten bağlı çalışanlarına ve yan sanayilerin yakın iş birliklerine borçlu olduklarına vurgu yapan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Toshihiko Kudo, “Araçlarımızı kullananların güvenliği ve memnuniyeti birinci önceliğimiz. Kalite ve sürekli iyileştirme anlayışını ilke edinerek en güvenli otomobilleri dünyanın 148 ülkesindeki kullanıcılarımızla buluşturmak için durmaksızın çalışıyoruz. Yeni Corolla Sedan aynı zamanda Japonya dışında ilk kez Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin uyguladığı Toyota New Global Architecture platformunun ürünü. Yeni Corolla’nın EuroNCAP testlerinde elde ettiği başarı aynı zamanda platformunun yüksek güvenlik seviyesinin bir göstergesi. Çalışanlarımızın ve emeği geçen herkesin gayretlerinin karşılığı olan bu başarı bizleri motive etti” ifadelerini kullandı.

2018 yılında daha zorlu hale getirilen standartlara göre test edilen Renault Grubu’nun en çok satan modeli, tüm segmentler dahilinde pazarın en iyi sonuçlarını elde ederek en yüksek puanın sahibi oldu. Yakın bir zamanda satışa sunulacak olan beşinci nesil Clio, Euro NCAP testlerinde en güvenli şehir otomobillerinden biri olmayı başardı. Maksimum puan olan 5 yıldızı alan 22’inci Renault Grubu otomobili olan yeni Clio bu performansı, geliştirilmiş pasif güvenlik özellikleri ve kategorisinin en kapsamlı sürüş destek sistemleri sayesinde elde etti. Yeni Clio yolcu korumasında yüzde 96, çocuk korumasında yüzde 89, yaya korumasında yüzde 72 ve güvenlik asistanlarında yüzde 75’lik performans gösterdi. 

DİĞER 5 YILDIZLI MODELLER

TÜRKİYE’de üretilen yeni Corolla ve Clio dışında standart donamın paketlerinde EuroNCAP tarafından yapılan testlerde Audi e-tron, Lexus UX, Mazda 3, Toyota RAV4, Volkswagen T-Cross, Range Rover Evoque, Honda CR-V, Mercedes-Benz G-Class ve Seat Tarraco 5 yıldız alırken, Citroen C5 Aircross standart pakette 4 yıldız, özel güvenlik paketinde ise 5 yıldız aldı.

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