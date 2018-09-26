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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
26.09.2018 - 21:56, Son Güncelleme:

Yerli ürünleri yurtdışına açıyorlar

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Yerli ürünleri yurtdışına açıyorlar

Dünya Markalar Derneği tarafından desteklenen ve Gıda Sanayim tarafından hayata geçirilen elektronik portal, coğrafi işaretli yerli ürünlerin dünyaya yayılmasını sağlayacak.

DÜNYANIN önde gelen gıda portalları arasında gösterilen ‘www.gidasanayim.com’, iki yıllık Ar-Ge çalışmalarının ardından Türkiye’de yayın hayatına başladı.

Yerli gıda üreticilerinin ticaretini artırmak için kurulan platformun, coğrafi işaretli ürünleri dünyaya yayılmasını sağlayacaklarını belirten Gıda Sanayim Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Değerli, “Siteye gelen gıda alım teklifleri tüm üretici firmalara ulaştırılarak ülke sınırlarımız içinde istihdama fayda sağlayan gıda üreticilerinin satışları ciddi oranda arttırılacak” dedi.

TİCARETİ ARTTIRACAK
Çalışmanın Dünya Markalar Derneği tarafından desteklenen uluslararası tek proje olma özelliğine sahip olduğunu anlatan Mehmet Değerli, “Dünyanın en büyük gıda portallarından biri www.gidasanayim.com, iki yıllık çalışma sonucunda Türkiye’de yayın hayatına başladı. Yerli ve Milli olan gıda üreticilerimizin ticaretini artırmak için kurulan internet sitesi uluslararası platformlarda anlaşmalarını imzalayarak ülke sanayisine katkı için start verdi” dedi.

Dünya Markalar Derneği Başkanı Umut Çınar ve Gıda Sanayim Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Değerli, proje hakkında şu bilgileri verdi: “İllerimizde üreticilerimizin kayıtlarını yapmak üzere çok sayıda insanımız istihdam edilecek. Milli projemizde yer almak isteyen kişiler bizlerle iletişime geçebilir. Gıda üreticilerinin yurt içi ve yurtdışı satışlarını artırmaya yönelik kurulan platform sayesinde coğrafi işaretli ürünlerimizin dünyaya yayılımı sağlanacak. Ülke ihracatımızın artmasına imkan veren platformda gıda sektöründeki üretim kapasitesi artacak, gıda satın almaları tek bir platformda buluşacak. Siteye gelen gıda alım teklifleri tüm üretici firmalara ulaştırılacak. Proje kapsamında Türkiye’de üretim yapan tüm fabrikaların bilgileri dünya dillerine çevrilerek reklam ve prodüksiyon hizmeti ile birlikte uluslararası global ajans hizmetleri de verilecek. 56 farklı kategoride siteye girişleri yapılan tüm üreticilerin ‘teklif iste’ butonları ile ticarette bulunacaklar. Gıda alımı yapan satın almalar siteden hızlı bir şekilde alım yapabilecektir.”

HEDEF YABANCI PAZARLAR
YAPTIKLARI çalışmanın önemine işaret eden Dünya Markalar Derneği Başkanı Umut Çınar ve Gıda Sanayim Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Değerli, şöyle konuştu: “Üreticilere destek olan Gıda Sanayim ayrıca ürün fotoğraflarında eksik olan üreticilerin fotoğraflarını ücretsiz olarak çekmekte. Türkiye sınırları içerisinde üretim yapan, tüm gıda fabrikalarına destek olan Gıda Sanayim, ülkemizde üretilen bin bir çeşit yöresel ürünü dünya mutfaklarına ulaştırmayı hedefliyor. Ayrıca, yöresel ve ambalajlı tüm ürünlerimizin satışının artması ve ülkenin, firmaların büyümesi, rekabet gücünün artırması bakımından önem arz etmekte.”

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