Yerli ürünleri yurtdışına açıyorlar
Dünya Markalar Derneği tarafından desteklenen ve Gıda Sanayim tarafından hayata geçirilen elektronik portal, coğrafi işaretli yerli ürünlerin dünyaya yayılmasını sağlayacak.
DÜNYANIN önde gelen gıda portalları arasında gösterilen ‘www.gidasanayim.com’, iki yıllık Ar-Ge çalışmalarının ardından Türkiye’de yayın hayatına başladı.
Yerli gıda üreticilerinin ticaretini artırmak için kurulan platformun, coğrafi işaretli ürünleri dünyaya yayılmasını sağlayacaklarını belirten Gıda Sanayim Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Değerli, “Siteye gelen gıda alım teklifleri tüm üretici firmalara ulaştırılarak ülke sınırlarımız içinde istihdama fayda sağlayan gıda üreticilerinin satışları ciddi oranda arttırılacak” dedi.
TİCARETİ ARTTIRACAK
Çalışmanın Dünya Markalar Derneği tarafından desteklenen uluslararası tek proje olma özelliğine sahip olduğunu anlatan Mehmet Değerli, “Dünyanın en büyük gıda portallarından biri www.gidasanayim.com, iki yıllık çalışma sonucunda Türkiye’de yayın hayatına başladı. Yerli ve Milli olan gıda üreticilerimizin ticaretini artırmak için kurulan internet sitesi uluslararası platformlarda anlaşmalarını imzalayarak ülke sanayisine katkı için start verdi” dedi.
Dünya Markalar Derneği Başkanı Umut Çınar ve Gıda Sanayim Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Değerli, proje hakkında şu bilgileri verdi: “İllerimizde üreticilerimizin kayıtlarını yapmak üzere çok sayıda insanımız istihdam edilecek. Milli projemizde yer almak isteyen kişiler bizlerle iletişime geçebilir. Gıda üreticilerinin yurt içi ve yurtdışı satışlarını artırmaya yönelik kurulan platform sayesinde coğrafi işaretli ürünlerimizin dünyaya yayılımı sağlanacak. Ülke ihracatımızın artmasına imkan veren platformda gıda sektöründeki üretim kapasitesi artacak, gıda satın almaları tek bir platformda buluşacak. Siteye gelen gıda alım teklifleri tüm üretici firmalara ulaştırılacak. Proje kapsamında Türkiye’de üretim yapan tüm fabrikaların bilgileri dünya dillerine çevrilerek reklam ve prodüksiyon hizmeti ile birlikte uluslararası global ajans hizmetleri de verilecek. 56 farklı kategoride siteye girişleri yapılan tüm üreticilerin ‘teklif iste’ butonları ile ticarette bulunacaklar. Gıda alımı yapan satın almalar siteden hızlı bir şekilde alım yapabilecektir.”
HEDEF YABANCI PAZARLAR
YAPTIKLARI çalışmanın önemine işaret eden Dünya Markalar Derneği Başkanı Umut Çınar ve Gıda Sanayim Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Değerli, şöyle konuştu: “Üreticilere destek olan Gıda Sanayim ayrıca ürün fotoğraflarında eksik olan üreticilerin fotoğraflarını ücretsiz olarak çekmekte. Türkiye sınırları içerisinde üretim yapan, tüm gıda fabrikalarına destek olan Gıda Sanayim, ülkemizde üretilen bin bir çeşit yöresel ürünü dünya mutfaklarına ulaştırmayı hedefliyor. Ayrıca, yöresel ve ambalajlı tüm ürünlerimizin satışının artması ve ülkenin, firmaların büyümesi, rekabet gücünün artırması bakımından önem arz etmekte.”
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