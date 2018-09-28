Yerli üretimleri e-ihracatla 192 ülkeye ulaştıracak
GittiGidiyor, Türkiye markalarını dünyayla buluşturacak e-ihracat hamlesine hız verdi. Derimod’un ürünlerini eBay üzerinden 192 ülkede 175 milyon aktif alıcıya ulaştıracak platformun 2019 hedefi ise, Türkiye'de üretilen en az 200 markayı e-ihracatla buluşturmak...
GELECEK YIL EN AZ 200 MARKA
Gerçekleştirdikleri yeni e-ihracat adımıyla ilgili konuşan GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, “Bu önemli adım sayesinde Derimod ürünlerinin ABD, İngiltere ve Almanya dâhil olmak üzere eBay’in faaliyette olduğu 192 ülkeden satın alınması mümkün oldu. Hedefimiz, 2019 yılının sonuna kadar en az 200 Türk markasının ürünlerinin eBay’de satışa çıkmasını sağlamak” dedi.
Önümüzdeki süreçte ev tekstilinden giyime, lisanslı kulüp ürünlerinden özel tasarımlara kadar her kategorideki Türk ürünlerini eBay üzerinden sınır ötesi alıcılarıyla buluşturacaklarını ve yeni pazarlara açılmalarını sağlayacaklarını söyleyen Kantarcı, Türkiye’nin önde gelen spor kulüplerinin lisanslı ürünlerinin e-ihracatla buluşturulması için yoğun bir görüşme trafiği içinde olduklarını da kaydetti.
Derimod Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedef Orman ise GittiGidiyor’la gerçekleştirdikleri işbirliğiyle ilgili şöyle konuştu: “Bu önemli adımı, e-ticaret sektöründeki 17 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle ülkemizin önde gelen online pazaryeri GittiGidiyor’un yanı sıra eBay gibi bir küresel e-ticaret lideriyle birlikte atmaktan dolayı son derece mutluyuz.”
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