Yerli üretim canlandı, ihracatta hedef büyüttü

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
11.07.2018 - 14:22, Son Güncelleme:

Yerli üretim canlandı, ihracatta hedef büyüttü

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Yerli üretim canlandı, ihracatta hedef büyüttü

Son yıllarda çıkan ek vergi kanunu yerli üretime hız verdi. İthalatın vergi kanunundan sonra artması yerli üreticinin yüzünü güldürdü. Marka sahibi bir çok perakendeci iç piyasadan ürün almaya başlayınca, iç pazar oldukça hareketli hale geldi.

ADIYAMANLI girişimci Hüseyin Yolcu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Bu kanunun çıkması bizim gibi yerli üreticilere iyi yönde yansıdı. İç piyasa oldukça hareketli günler yaşıyor. Gelen talepler için bazı sektördeki firmalar, bir çok yeni eleman işe alıp üretim tesislerini büyütme yoluna gittiler. Bence devletin bizim sektör adına aldığı en isabetli kararlardan bir tanesi bu çıkan ek vergi kanunudur’’ şeklinde konuştu.

GRANZ TEKSTİL OLARAK DÜNYAYA AÇILDI

Adıyamanlı girişimci Hüseyin Yolcu’nun daha üç yıl önce kurduğu Granz Tekstil, başta Körfez ülkeleri olmak üzere birçok ülkede talep gören marka haline geldi. Yaz sezonunda şort ve mayolarıyla, kış sezonunda ise atkı, bere ve eldivenleriyle piyasada yer alan firma, başta Katar ve Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleriyle İran, Irak gibi komşu ülkelere ihracat yapmaya başladı. Üstelik bununla da yetinmeyen firma Almanya, İngiltere, Romanya gibi Avrupa ülkelerindeki birçok departman store’a da girmeyi başardı.

 CİRO HEDEFİ 50 MİLYON LİRA

2002 yılında İstanbul’a gelerek mayo ve şort üretimi yapan bir firmada çalışmaya başlayan Yolcu, yedi yıl çalıştıktan sonra kendi işini kurmaya karar vermiş. Mercan’da bir hanın içinde iki yıl mayo ve şort ticareti yapan Yolcu, 2014 yılında Granz Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ni kurmuş. Bağcılar’da üretim yapan bir firmayla işbirliği gerçekleştiren Yolcu, bu firmanın Mercan’daki iki mağazasını devralarak işlerini büyütmüş. Türkiye’de mayo ve şort üretiminin az olması nedeniyle kısa sürede ismini duyuran firma, atkı, bere ve eldivenden oluşan dokuma grubu ürünlerini de Bursa’da işbirliği yaptığı bir firmada ürettirmeye başlamış. Geçen yıl yaklaşık 20 milyon TL’lik ciro gerçekleştirdiklerini belirten Yolcu, bu yılki ciro hedeflerinin ise 50 milyon TL olduğunu söylüyor.

 RUSYA PAZARINA GİRECEK

Laleli’deki mağazayı Rusya pazarına girmek için açtıklarını belirten Yolcu, şöyle devam ediyor: “Mercan’da üç bin metrekare kapalı alanı olan bir showroom’umuz var. Yönetim merkezimiz de burada. Birçok ülkeye kendi markamızla ihracat yapıyoruz. Suudi Arabistan, Mısır, Cezayir, Libya, Katar en çok ihracatımızın olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Avrupa’ya da ihracatımız var fakat şuanda adetler düşük. Özellikle Almanya, İngiltere ve Fransa’ya daha fazla ihracat yapmayı planlıyoruz. Çünkü bu ülkelerde ürünlerimize talip var. Romanya pazarında çok iyiyiz. Yine Irak’ta en çok bilinen markalardan biriyiz. Şu anda en çok önem verdiğimiz pazarlardan biri de Rusya. Bu pazara girmek için geçen Kasım ayında Laleli’de mağaza açtık. Özellikle şal grubu ürünlerimizde Rusya’da başarılı olacağımızı düşünüyoruz.”

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