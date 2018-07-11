Yerli üretim canlandı, ihracatta hedef büyüttü

ADIYAMANLI girişimci Hüseyin Yolcu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Bu kanunun çıkması bizim gibi yerli üreticilere iyi yönde yansıdı. İç piyasa oldukça hareketli günler yaşıyor. Gelen talepler için bazı sektördeki firmalar, bir çok yeni eleman işe alıp üretim tesislerini büyütme yoluna gittiler. Bence devletin bizim sektör adına aldığı en isabetli kararlardan bir tanesi bu çıkan ek vergi kanunudur’’ şeklinde konuştu.

GRANZ TEKSTİL OLARAK DÜNYAYA AÇILDI

Adıyamanlı girişimci Hüseyin Yolcu’nun daha üç yıl önce kurduğu Granz Tekstil, başta Körfez ülkeleri olmak üzere birçok ülkede talep gören marka haline geldi. Yaz sezonunda şort ve mayolarıyla, kış sezonunda ise atkı, bere ve eldivenleriyle piyasada yer alan firma, başta Katar ve Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleriyle İran, Irak gibi komşu ülkelere ihracat yapmaya başladı. Üstelik bununla da yetinmeyen firma Almanya, İngiltere, Romanya gibi Avrupa ülkelerindeki birçok departman store’a da girmeyi başardı.

CİRO HEDEFİ 50 MİLYON LİRA

2002 yılında İstanbul’a gelerek mayo ve şort üretimi yapan bir firmada çalışmaya başlayan Yolcu, yedi yıl çalıştıktan sonra kendi işini kurmaya karar vermiş. Mercan’da bir hanın içinde iki yıl mayo ve şort ticareti yapan Yolcu, 2014 yılında Granz Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ni kurmuş. Bağcılar’da üretim yapan bir firmayla işbirliği gerçekleştiren Yolcu, bu firmanın Mercan’daki iki mağazasını devralarak işlerini büyütmüş. Türkiye’de mayo ve şort üretiminin az olması nedeniyle kısa sürede ismini duyuran firma, atkı, bere ve eldivenden oluşan dokuma grubu ürünlerini de Bursa’da işbirliği yaptığı bir firmada ürettirmeye başlamış. Geçen yıl yaklaşık 20 milyon TL’lik ciro gerçekleştirdiklerini belirten Yolcu, bu yılki ciro hedeflerinin ise 50 milyon TL olduğunu söylüyor.

RUSYA PAZARINA GİRECEK

Laleli’deki mağazayı Rusya pazarına girmek için açtıklarını belirten Yolcu, şöyle devam ediyor: “Mercan’da üç bin metrekare kapalı alanı olan bir showroom’umuz var. Yönetim merkezimiz de burada. Birçok ülkeye kendi markamızla ihracat yapıyoruz. Suudi Arabistan, Mısır, Cezayir, Libya, Katar en çok ihracatımızın olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Avrupa’ya da ihracatımız var fakat şuanda adetler düşük. Özellikle Almanya, İngiltere ve Fransa’ya daha fazla ihracat yapmayı planlıyoruz. Çünkü bu ülkelerde ürünlerimize talip var. Romanya pazarında çok iyiyiz. Yine Irak’ta en çok bilinen markalardan biriyiz. Şu anda en çok önem verdiğimiz pazarlardan biri de Rusya. Bu pazara girmek için geçen Kasım ayında Laleli’de mağaza açtık. Özellikle şal grubu ürünlerimizde Rusya’da başarılı olacağımızı düşünüyoruz.”