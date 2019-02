Yerli üretim balonlar 2020'de Kapadokya semalarında süzülecek

Sıcak hava balon turunun dünyada en yoğun gerçekleştirildiği Kapadokya'da turistler, gelecek yıldan itibaren yerli üretim sıcak hava balonlarıyla bölge semalarında uçmaya başlayacak.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve TÜBİTAK'ın desteği ile Nevşehir'in Göreme beldesindeki Kaya Balon Üretim Merkezinde süren çalışmalarda yolcuları taşıyacak iki adet sepet üretimi tamamlanırken, kubbe kısmının yapım çalışmaları sürüyor.



2020'de ilk uçuşunu gerçekleştirecek olan yerli balonlar, gelecek aylarda test uçuşu yapacak.



NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, AA muhabirine, Kapadokya'da her yıl balon turuna katılmak isteyen yüz binlerce turistin ağırlandığını, bu potansiyeli göz önünde bulundurarak hazırlanan projenin TÜBİTAK tarafından onaylanmasının ardından çalışmalara başlandığını belirtti.



Sıcak hava balonculuğunun bölgede önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Bağlı, "Üniversite olarak bunun sadece turizm faaliyeti olarak değil, üretimi konusunda da çalışma yürütüyoruz. TÜBİTAK'a sunduğumuz proje kabul edildi. Sepet üretimi prototip olarak gerçekleşti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, standartlarda taviz vermeyen bir düşünce ile çalışmaları takip ediyor. Biz de üretim sürecinde bütün beklentileri yerine getirerek yerli marka oluşturmak için ilk adımı attık." dedi.



Sürecin meşakkatli ve uzun soluklu olduğunu ifade eden Bağlı, geçen yıl 537 bin turistin katıldığı Kapadokya'daki balon turlarının gelecek yıllardan itibaren yerli üretim sıcak hava balonlarıyla sürdürüleceğini kaydetti.



Kapadokya Kaya Balon Üretim Merkezi İşletme Müdürü Nejat Öksüz ise test uçuşunda kullanılacak sepetlerin hazır hale getirildiğini, özel kumaşlarla üretimi süren kubbenin tamamlanmasının ardından ilk test uçuşunun gerçekleştirileceğini aktardı.



YERLİ BALONLAR AVRUPA'YA DA PAZARLANACAK



Kapadokya'da yoğun bir balon uçuş trafiği olduğunu, dolayısıyla sektördeki beklenti ve eksiklerin tespit edildiğini belirten Öksüz, seri üretime geçilmesiyle Türkiye'nin dünya sıcak hava balonu pazarında söz sahibi olacağına inandığını söyledi.



Öksüz, "NEVÜ'nün teknik yardımlarını alarak çalışmaları hızlandırdık. Test işlemlerine önümüzdeki süreçte başlayacağız. Balon konusunda dünyada söz sahibi olacağımıza inanıyoruz çünkü teknik ekibimiz çok güçlü, TÜBİTAK da destek veriyor. Biz farklı firma ve ülkelerden gelen balonları kullandık, hepsini tecrübe ettiğimiz için yerli balonumuz daha kullanışlı ve emniyetli, bakım giderleri daha düşük olacak." şeklinde konuştu.



Her gün 150 sıcak hava balonunun uçuş yaptığı bölgede, yurt dışından ithal edilen balonların kullanım ömrünün 4 yıl olduğunu anlatan Öksüz, ortalama fiyatı 110 bin avrodan her yıl 30-40 civarında yeni balon alımı yapıldığını dile getirdi.



Öksüz, yerli üretimle ilk etapta yılda yaklaşık 5 milyon avronun Türkiye'de kalacağına da dikkati çekti.



Test için kullanılacak iki sepetin hazırlandığını belirten Öksüz, şöyle konuştu:



"Kubbe projemiz onaylandı. İnşallah bir ay içinde kubbe de yapılarak ilk yerli balonu hazır edeceğiz. Bir sene sonra Kapadokya semalarında görürüz. Sonraki aşamada ise gerekli sertifikaları alarak Avrupa ülkelerine pazarlayacağız. 2020'nin ortalarında kesinlikle uçururuz ama yurt dışına satışı 2021'i bulur diye düşünüyoruz. Kapadokya'da yılda ortalama 250 gün uçuş yapılıyor ve aynı anda 150 balon uçuyor. Bir balon 4 yıl kullanılıyor. Bu da demek oluyor ki senede 30-40 yeni balon girdisine ihtiyaç var. Ortalama fiyatı da 110 bin avro olduğu için her yıl yaklaşık 4 milyon avro ithalat için veriliyor. Bakım giderlerini de göz önüne alırsak malzemelerde yurt dışından geldiği için ek maliyetler oluşuyordu. Yılda ortalama yaklaşık 5 milyon avro yurt içinde kalacak, istihdam ve malzemelerin de yurt içinde kaldığını düşünürsek yüzde 50'yi aşacak şekilde ucuza mal olacak."