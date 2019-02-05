‘Yerli üretim artıyor, cari açık düşüyor’
Son dönemlerde enerji alanında yapılan yatırımlar artarken, yerli enerji tüketimi de aynı oranda yükseliyor.
Bunu rakamlarla ortaya koyan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin enerji üretimine ilişkin verileri dün Twitter’da açıkladı. Albayrak, yerli kaynaklarla yapılan enerji üretiminin rekor kırdığını belirterek, “Milli Enerji ve Maden Politikası ile atılan adımlar meyvelerini veriyor. Yerli kaynaklardan enerji üretimi rekor kırarken, cari açığımızın düşmesine büyük katkı sağlıyor. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi. Bakan Albayrak, mesajında bir de “Yerli üretim artıyor, cari açık düşüyor” isimli grafik paylaştı. Grafik de şu bilgilere yer verildi:
Enerji üretiminde Milli Enerji Hamlesi meyvelerini yerli kaynaklı elektrik üretimindeki artış ile gösteriyor, yerli üretimdeki artış ile cari açık düşüyor.
2017 yılı ocak-aralık döneminde yerli kaynaklı elektrik üretimi 135.2 milyar (kWh) iken, bu rakam 2018 yılının aynı döneminde 150.9 milyar (kWh) oldu. Yerlilik payındaki artış yüzde 4.17’ye çıktı.
Elektrik üretiminde yerlilik payı 2019 yılında da artmaya devam ediyor.
Ocak 2018’te yerli kaynak elektrik üretimi 11.8 milyar (kWh) iken, bu rakam 2019 yılı aynı döneminde 15.5 milyara (kWh) çıktı.
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