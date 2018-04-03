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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
03.04.2018 - 16:39, Son Güncelleme:

Yerli üretici KOBİ'lere 253 milyon lira

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Yerli üretici KOBİ'lere 253 milyon lira

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "2029 yılına kadar 4,7 milyar liralık Türkiye'de GSM operatörlerinin kullanacakları, satın alıcı olacakları, müşterisi hazır, Türkiye'de KOBİ'lere, yerli sanayimize iş imkanı sağlayacak bir anlaşma yaptık." dedi.

Özlü, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) KOBİ Çalışma Grubu etkinlikleri kapsamında Sabancı Üniversitesi-TÜSİAD Rekabet Forumu tarafından hazırlanan "Sıçrama Yapan Şirketler" raporunun tanıtımında düzenlenen panel kapsamında KOBİ'lere verilen desteklerle ilgili bilgi verdi. 
Bakan Özlü şunları söyledi: 

"2029 yılına kadar 4,7 milyar liralık Türkiye'de GSM operatörlerinin kullanacakları, satın alıcı olacakları, müşterisi hazır, Türkiye'de KOBİ'lere, yerli sanayimize iş imkanı sağlayacak bir anlaşma yaptık. KOBİ'lerin gücü çok yerinde değil, 2018 yılında bakanlıktan bu kapsamda 253 milyon lira yerli üretici KOBİ'leri desteklemek için ayırdık, bu seneki rakam 253 milyon lira. Somut ve net. İster buna yerlileştirme, ister KOBİ'lerin desteklenmesi ya da Ar-Ge deyin ama bu destek somut ve net." 

Bakan Özlü geçen günlerde Yerlileştirme Yürütme Kurulu oluşturulduğunu anımsatarak, buna yönelik gelen eleştirilere şu yanıtı verdi: 
"Buna bazı ekonomi yazarlarımız 'Acaba ithal ikamesi mi?' eleştirileri getirdiler. Asla. Yaptığımız her şeyi küresel pazara entegre olarak yapacağız.

Yaptığımız her faaliyette küresel başarı hedefleyeceğiz. Dolayısıyla bu bir ithal ikamesi değil, geriye dönüş değil. Ciddi bir cari açığımız var. Türk sanayisinin Türkiye'de üretebileceği ne varsa yapılması için çalışacağız." 

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