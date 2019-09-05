Yerli üretici gözünü Çin pazarına dikti
İÇ pazarda geçen yıl yüzde 40’lık bir daralmayla karşı karşıya kalan iş makinesi üreticileri, gözünü Çin pazarına dikti. Sektörde dünyanın en büyük üreticilerini buluşturan fuara katılan yerli üreticiler, ihracat kapısı açabilmek için Çin’in kamu ve özel sektör temsilcileriyle görüşmelere başladı.
Pekin’de düzenlenen “BICES Pekin Uluslararası İş, İnşaat ve Madencilik Makinaları Fuarı” 15. kez kapılarını açarken Türk firmaları, fuara İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) çatısı altında katıldı. Pekin Yeni Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarda 30 ülkeden yaklaşık bin 500 katılımcı firma ve kuruluş yer alırken dört gün boyunca 125 binden fazla ziyaretçi bekleniyor.
EN BÜYÜK PAZAR
Yılda 500 bin makinenin satıldığı, dünyanın en büyük iş makineleri pazarı olan Çin’den daha fazla pay almayı hedeflediklerini belirten İMDER Başkanı Merih Özgen, Hürriyet’e şunları söyledi: “Sektörümüzde iç pazardaki sıkışıklık maalesef devam ediyor. 2015’li yıllarda yıllık 12 bin adet makine satışından bahsederken, bu yıl da 3 binli rakamlarda kalacağız. İnşaat sektörü de Türkiye’de yüzde 12 küçülmüş durumda. Yurtdışı pazarlarına girmek için çabalıyoruz. Sektörümüz de uzun yıllardır ihracat yapmayı öğrenmiş bir sektör. İhracatımızı 2018’de yüzde 20-30 artırdık. 2019 için de yüzde 30’un üzerinde ihracat artışı görmeyi bekliyorduk. İlk 6 aydaki rakamlar bizi doğruluyor. Yüzde 30-40 arası ihracat artışıyla yılı kapatmış olacağız. İhracatta ön plana çıkan ürün gruplarımız da beton ekipmanları, kırma-eleme tesisleri, bazı asfalt ve kazı ekipmanları. Çin ise dünya iş ve istif makineleri sektöründe büyüme oranı en yüksek olan pazar. İyi bir yılda 12-13 bin dediğimiz satış rakamları burada 500 bin civarında oluyor.
Rakamlar çok büyük ama rakiplerimiz de ABD, Avrupa, Japonya ve Kore’den büyük üreticiler. Fakat son yıllarda Çin’de kalite kavramı ön plana çıkmaya başladı. Onların gözünde kaliteli ürün üreten bir Avrupa ülkesiyiz ve fiyatlarımız da Avrupalı rakiplerimize göre daha uygun. Ürünlerimizin yüksek kalitesini Çin’deki tüketicilerin beğenisine sunmak ve rekabetçi koşullarını vurgulamak için buradayız. Buradan ilk etapta alacağımız yüzde 1 pay bile, başlangıç aşamasında Türkiye için önemli bir adım olacak.”
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