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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Eray GÖRGÜLÜ/PEKİN
05.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yerli üretici gözünü Çin pazarına dikti

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Yerli üretici gözünü Çin pazarına dikti

İÇ pazarda geçen yıl yüzde 40’lık bir daralmayla karşı karşıya kalan iş makinesi üreticileri, gözünü Çin pazarına dikti. Sektörde dünyanın en büyük üreticilerini buluşturan fuara katılan yerli üreticiler, ihracat kapısı açabilmek için Çin’in kamu ve özel sektör temsilcileriyle görüşmelere başladı.

Pekin’de düzenlenen “BICES Pekin Uluslararası İş, İnşaat ve Madencilik Makinaları Fuarı” 15. kez kapılarını açarken Türk firmaları, fuara İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) çatısı altında katıldı. Pekin Yeni Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarda 30 ülkeden yaklaşık bin 500 katılımcı firma ve kuruluş yer alırken dört gün boyunca 125 binden fazla ziyaretçi bekleniyor.

EN BÜYÜK PAZAR

Yılda 500 bin makinenin satıldığı, dünyanın en büyük iş makineleri pazarı olan Çin’den daha fazla pay almayı hedeflediklerini belirten İMDER Başkanı Merih Özgen, Hürriyet’e şunları söyledi: “Sektörümüzde iç pazardaki sıkışıklık maalesef devam ediyor. 2015’li yıllarda yıllık 12 bin adet makine satışından bahsederken, bu yıl da 3 binli rakamlarda kalacağız. İnşaat sektörü de Türkiye’de yüzde 12 küçülmüş durumda. Yurtdışı pazarlarına girmek için çabalıyoruz. Sektörümüz de uzun yıllardır ihracat yapmayı öğrenmiş bir sektör. İhracatımızı 2018’de yüzde 20-30 artırdık. 2019 için de yüzde 30’un üzerinde ihracat artışı görmeyi bekliyorduk. İlk 6 aydaki rakamlar bizi doğruluyor. Yüzde 30-40 arası ihracat artışıyla yılı kapatmış olacağız. İhracatta ön plana çıkan ürün gruplarımız da beton ekipmanları, kırma-eleme tesisleri, bazı asfalt ve kazı ekipmanları. Çin ise dünya iş ve istif makineleri sektöründe büyüme oranı en yüksek olan pazar. İyi bir yılda 12-13 bin dediğimiz satış rakamları burada 500 bin civarında oluyor.

Yerli üretici gözünü Çin pazarına dikti

Rakamlar çok büyük ama rakiplerimiz de ABD, Avrupa, Japonya ve Kore’den büyük üreticiler. Fakat son yıllarda Çin’de kalite kavramı ön plana çıkmaya başladı. Onların gözünde kaliteli ürün üreten bir Avrupa ülkesiyiz ve fiyatlarımız da Avrupalı rakiplerimize göre daha uygun. Ürünlerimizin yüksek kalitesini Çin’deki tüketicilerin beğenisine sunmak ve rekabetçi koşullarını vurgulamak için buradayız. Buradan ilk etapta alacağımız yüzde 1 pay bile, başlangıç aşamasında Türkiye için önemli bir adım olacak.”

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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