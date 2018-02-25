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Yerli turistin tercihi yurtdışı

İHA
25.02.2018 - 10:13 | Son Güncelleme:

Hem birden çok ülke gezme, hem de farklı kültürler tanıma fırsatı sunan Avrupa ve Balkan turları, yerli turistlerin seçenekleri arasında yeni göz bebeği olarak dikkat çekiyor.

Erken rezervasyon döneminde tur firmalarına yapılan rezervasyonlar artış gösterirken, özellikle kültür turlarında yoğunluklar yaşanıyor. Yurt içi turlar ile kıyaslandığında genel anlamda daha ucuz olması nedeniyle cazip gelen yurt dışı tur paketleri daha fazla ilgi görüyor. Özellikle Balkan ve Avrupa turları; vizesiz olması, birden çok ülke ve şehir görme fırsatı tanıdığından dolayı yerli turistlerin dikkatini çekiyor. Yurt dışı turları arasında, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, İsveç, Norveç, Danimarka, Almanya, İsviçre ve İtalya gibi ülkeler yer alıyor.

"BALKAN VE AVRUPA TURLARINDA PATLAMA OLACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR"

Yurt dışı turlarıyla ilgili bilgi veren 222 Turizm Seyahat Acentası Yönetim Kurulu üyesi Fatih Çetin, Eskişehir'den de ilginin fazla olduğunu dile getirdi. Fatih Çetin, "Yurt dışı tur fiyatlarının uygunluğu yerli gezginlerin yurt dışına yönelmelerine neden oluyor. Özellikle Balkan ve Avrupa turları tercih edilen destinasyonlar arasında ilk sırayı alıyor. 3 gece 4 gün ile 7 gece 8 gün arasında gerçekleşen Balkan ve Avrupa turları 200 Euro ile 800 Euro arasında alıcı bulurken, bu fiyatları yurt içi tatil köyü ve otel konaklamalı turlarla kıyaslayan yerli turistler yurt dışı turları daha ekonomik buluyor. Dış pazar tarafından yoğun ilgi gören tatil köylerindeki doluluk da hesaba katılırsa bu yıl Balkan ve Avrupa turlarında patlama olacağı öngörülüyor" dedi.

 

Etiketler: yerli turist , turist
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