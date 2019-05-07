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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
07.05.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

Yerli turistin seyahat harcamaları 4. çeyrekte yüzde 1.7 düştü

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Yerli turistin seyahat harcamaları 4. çeyrekte yüzde 1.7 düştü

Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2018 yılı dördüncü çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 1.7 azalarak 5 milyar 455 milyon liraya geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı Yurt İçi Turizm verilerine göre, Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan dördüncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 9 milyon 333 bin kişi seyahate çıktı.

Bu dönemde seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15.1 artarak 11.68 milyona geriledi.

Verilere göre, bu çeyrekte seyahate çıkanlar arasından 76 milyon 796 bin kişi geceleme yaptı ve ortalama geceleme sayısı 6.6 gece, seyahat başına yapılan ortalama harcama da 467 lira oldu.

Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları bu çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.7 azalarak 5 milyar 455 milyon liraya geriledi.

Seyahat harcamaları, kişisel ve paket tur harcamaları olarak yapılırken, söz konusu harcamaların yüzde 95.8ini 5 milyar 226 milyon lira ile kişisel harcamalar, yüzde 4.2sini ise 229 milyon lira ile paket tur harcamaları oluşturdu.

Verilere göre, seyahate çıkış sebeplerinde yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 69.2 ile ilk sırada yer alırken, yüzde 16 ile gezi, eğlence, tatil ziyaret amaçlı seyahatleri takip etti ve yüzde 6.5 ile sağlık üçüncü sırada yer aldı.

Bu çeyrekte seyahate çıkanların 50 milyon 876 bin geceleme sayısı ile en çok arkadaş, akraba evinde kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada ise 16 milyon 597 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, 4 milyon 150 bin geceleme sayısı ile otel üçüncü sırada yer aldı. 

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