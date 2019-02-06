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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
06.02.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

Yerli turist sayısı üçüncü çeyrekte 25 milyona dayandı

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Yerli turist sayısı üçüncü çeyrekte 25 milyona dayandı

TÜİK'in verilerine göre 2018'in üçüncü çeyreğinde seyahate çıkanlar ortalama 650 lira harcama yaptı.

Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 24 milyon 999 bin kişi seyahate çıktı. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı üçüncü çeyrek (Temmuz-Eylül) hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 24 milyon 999 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 azalarak 32 milyon 537 bin seyahat olarak gerçekleşti.

SEYAHATE ÇIKANLAR, ORTALAMA 650 TL HARCADI

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 333 milyon 38 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 10,2 gece, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 650 TL oldu.

SEYAHATE ÇIKANLAR, 21 MİLYAR 138 MİLYON 934 BİN TL HARCADI

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2018 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18,6 artarak 21 milyar 138 milyon 934 bin TL olarak gerçekleşti. Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların yüzde 88,7'sini 18 milyar 748 milyon 899 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 11,3'ünü ise 2 milyar 390 milyon 35 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu.

YAKINLARI ZİYARET AMACI İLE YAPILAN SEYAHATLER YÜZDE 58,9 İLE İLK SIRADA YER ALDI

Seyahate çıkış sebeplerinde ikinci sırada yüzde 36,4 ile 'gezi, eğlence, tatil', üçüncü sırada ise ile yüzde 2,2 ile 'sağlık' yer aldı.

SEYAHATE ÇIKANLAR EN ÇOK ARKADAŞ, AKRABA EVİNDE KALDI

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 221 milyon 210 bin geceleme sayısı ile en çok 'arkadaş, akraba evinde' kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 63 milyon 280 bin geceleme ile 'kendi evi' yer alırken, 'otel' 25 milyon 879 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

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