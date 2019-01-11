Yerli teknolojiye 14 milyon lira yatırım
ŞİRKETLERİN satış süreçlerini dijitalleştirmeye odaklanan yerli teknoloji ‘Proceed’ yazılımının yaratıcısı Proceed Labs hisselerinin yüzde 100’ü, küresel ön ödemeli kart pazarı liderlerinden Fransız Up Group tarafından satın alındı. 14 milyon TL değerindeki bu satışla Proceed yazılımı Up group’un faaliyet gösterdiği 19 ülkede kullanılmaya başlanacak.
PROCEED Labs Kurucu Ortağı ve CEO’su Altuğ Beşer, “Satış verimliliğini artırmak adına yapılmış en büyük atılım CRM sistemlerinin kullanımının yaygınlaşması olarak görülüyor. Ancak global araştırmalar, CRM projelerinin üçte birinin başarısız olduğunu gösteriyor. CRM’in işlerin büyümesine birebir etkisi değerlendirildiğinde bu başarısızlık oranı yüzde 90’lara ulaşabiliyor.
Biz Proceed ile, CRM ürünlerinin tam performans kullanılmasına yardımcı olmanın yanı sıra manuel yönetilen satış süreçlerini de dijitalleştirerek satışçıların günde 2,5 saat ayırdıkları satış dışı operasyonel işlerini 15 dakikada tamamlamalarını sağlıyoruz. Up Group ile birlikte hedefimiz, 4 kıtada 19 ülkede tüm satış ekiplerinin süreçlerini dijitalleştirmek, Proceed ile sözleşmesini tamamlayan şirket sayısını 100.000’e ulaştırmak” dedi.
Proceed teknolojisini ilk olarak 2016’da OfisPaneli markası altında kullandıklarını belirten Altuğ Beşer, OfisPaneli’ni hayata geçirdikleri süre boyunca işletmelere 3 kişilik bir satış ekibiyle 11.000 teklif gönderdiklerini, 3.900 işletmeye de online satın alma deneyimini ulaştırdıklarını belirterek Up Group satın alması öncesindeki son 12 ayda aylık yüzde 22’lik bir gelir büyümesiyle 5,4 milyon TL’lik ciroya ulaştıklarının altını çizdi.
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