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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
11.01.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

Yerli teknolojiye 14 milyon lira yatırım

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Yerli teknolojiye 14 milyon lira yatırım

ŞİRKETLERİN satış süreçlerini dijitalleştirmeye odaklanan yerli teknoloji ‘Proceed’ yazılımının yaratıcısı Proceed Labs hisselerinin yüzde 100’ü, küresel ön ödemeli kart pazarı liderlerinden Fransız Up Group tarafından satın alındı. 14 milyon TL değerindeki bu satışla Proceed yazılımı Up group’un faaliyet gösterdiği 19 ülkede kullanılmaya başlanacak.

PROCEED Labs Kurucu Ortağı ve CEO’su Altuğ Beşer, “Satış verimliliğini artırmak adına yapılmış en büyük atılım CRM sistemlerinin kullanımının yaygınlaşması olarak görülüyor. Ancak global araştırmalar, CRM projelerinin üçte birinin başarısız olduğunu gösteriyor. CRM’in işlerin büyümesine birebir etkisi değerlendirildiğinde bu başarısızlık oranı yüzde 90’lara ulaşabiliyor.

Biz Proceed ile, CRM ürünlerinin tam performans kullanılmasına yardımcı olmanın yanı sıra manuel yönetilen satış süreçlerini de dijitalleştirerek satışçıların günde 2,5 saat ayırdıkları satış dışı operasyonel işlerini 15 dakikada tamamlamalarını sağlıyoruz. Up Group ile birlikte hedefimiz, 4 kıtada 19 ülkede tüm satış ekiplerinin süreçlerini dijitalleştirmek, Proceed ile sözleşmesini tamamlayan şirket sayısını 100.000’e ulaştırmak” dedi.

Proceed teknolojisini ilk olarak 2016’da OfisPaneli markası altında kullandıklarını belirten Altuğ Beşer, OfisPaneli’ni hayata geçirdikleri süre boyunca işletmelere 3 kişilik bir satış ekibiyle 11.000 teklif gönderdiklerini, 3.900 işletmeye de online satın alma deneyimini ulaştırdıklarını belirterek Up Group satın alması öncesindeki son 12 ayda aylık yüzde 22’lik bir gelir büyümesiyle 5,4 milyon TL’lik ciroya ulaştıklarının altını çizdi.

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