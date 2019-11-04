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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
04.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yerli şirketlerin dezavantajı bitecek

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Yerli şirketlerin dezavantajı bitecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba kanun içinde yer alan Dijital Hizmet Vergisi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulanan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Dijital servis hizmetlerine getirilmesi planlanan yüzde 7.5’lik vergiyi, eşit rekabet şartlarını oluşturmaya yönelik bir adım olarak görüyoruz” dedi.

Dijital vergi uygulamasının, aslında tüm dünyada kabul gören ‘aynı servislere aynı vergi uygulaması’ prensibini Türkiye’de hayata geçirmeye yönelik bir adım olacağına inandığını söyleyen Erkan, “Uygulamayla birlikte aynı hizmeti sunan hem yabancı hem yerli uygulamalar aynı oranda vergi ödemeye başlayacak. Söz konusu uygulamayla dijital hizmet veren yabancı firmalar da artık vergiye tabi olacak” ifadelerini kullandı. Erkan, böylece Türkiye’de dijital servis geliştiren yerli şirketlerin de dezavantajlı durumdan kurtulmuş olacağını vurguladı.

FİYAT ARTIŞI OLMAYACAK

Turkcell’in sunduğu dijital servis hizmetlerinin planlanan vergi uygulamasından etkilenmeyeceğinin altını çizen Erkan, düzenlemenin Turkcell’in dijital servislerinin ücretlendirmesinde herhangi bir fiyat artışına neden olmayacağını, aksine planlanan yeni düzenlemeyle yerli geliştiricilerin rekabet güçlerinin artacağını sözlerine ekledi. Turkcell olarak 6 yıldan fazla süredir dijital servisler üzerine geliştirmeler yaptıklarını belirten Erkan, müzik platformu fizy, anlık mesajlaşma platformu BiP, televizyon platformu TV+, Dergilik, bulut depolama uygulaması lifebox, arama motoru Yaani gibi dijital hizmetleri müşterilerin beğenisine sunduklarını anlattı. Erkan, söz konusu hizmetlerin kullanım oranlarının çok yüksek olduğunu ifade ederek, “BiP üzerinden aylık 10 milyardan fazla mesaj gönderildi, fizy’de günde 7.1 milyondan fazla şarkı dinleniyor, TV+ platformlarına günde 3.3 milyon kullanıcı giriş yapıyor” dedi.

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