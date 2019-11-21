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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.11.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Yerli "Sayısal Motor Kontrol Sistemi" geliştirmek için iş birliği anlaşması imzalandı

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Yerli "Sayısal Motor Kontrol Sistemi" geliştirmek için iş birliği anlaşması imzalandı

TEI ile AYESAŞ arasındaki protokolle ilk kez yerli imkanlarla geliştirilecek sistem sayesinde havacılık motorlarının üretiminde yurt dışına bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

Türkiye'nin havacılık motorları alanındaki lider firması TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) ile savunma ve havacılık sektörünün kritik sistemler tedarikçisi Aydın Yazılım ve Elektronik Sanayi AŞ (AYESAŞ) arasında Sayısal Motor Kontrol Sistemi (SMKS) geliştirilmesi için iş birliği anlaşması imzalandı.

TEI'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TEI Eskişehir Yerleşkesi'nde gerçekleşen imza törenine TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit ve AYESAŞ Genel Müdürü Öner Tekin'in yanı sıra üst düzey yöneticilerle birlikte Savunma Sanayii Başkanlığından yetkililer katıldı.

Platform ile ara yüzü, algılayıcılardan gelen bilgiler ve kullanıcıdan gelen komutlar doğrultusunda, eyleyicilere komutlar göndererek motorun istenilen şekilde çalışmasını sağlayan, motorun kontrol ve sağlık fonksiyonlarını içeren sistemin bütünü olan SMKS, milli bir proje olarak havacılık motorları üretiminde yurt dışı bağımlılığını azaltacak ve ilk kez yerli imkanlarla geliştirilecek.

Tasarımı, donanımı ve imalatı AYESAŞ tarafından geliştirilecek sistem, kritik önem taşıyan bir parça olarak Turboşaft Motor Geliştirme Projesi kapsamında yer alıyor.

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