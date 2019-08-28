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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.08.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Yerli savaş uçağı için Rusya'dan işbirliği teklifi

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Yerli savaş uçağı için Rusya'dan işbirliği teklifi

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev "(Türkiye'nin TF-X projesi) Bu konuyu savunma sanayisi alanındaki iş birliği noktasında görüşmeye hazırız" dedi.

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye’nin kendi 5’inci nesil savaş uçağı TF-X’in üretimine destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Şugayev, başkent Moskova’da düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı kapsamında Rusya ve Türkiye arasında savunma sanayisinde iş birliği konularını gazetecilere değerlendirdi. 

Türkiye’nin milli uçak üretimine destek vermeye hazır olduklarını belirten Şugayev, “Türkiye’ye uçak motorları ve elektronik harp teçhizatı temin edebiliriz.” dedi. 
Türkiye tarafından yürütülen TF-X 5’inci nesil savaş uçağı projesine değinen Şugayev, “Bu konuyu savunma sanayisi alanındaki iş birliği noktasında görüşmeye hazırız. Dahası, ülkelerimizin liderleri de savunma sanayisindeki iş birliğinin artmasına yönelik arzularını dile getirdiler. Biz buna hazırız.” diye konuştu.

Rusya ve Türkiye arasında Su-35 ve Su-57 teslimatına ilişkin de görüşmeler yapıldığını anlatan Şugayev, “Ankara bu uçaklara büyük ilgi gösterdi. Ancak sözleşmeye dair konuşmak için çok erken, resmi başvuru yapılmadı. Türk mevkidaşım Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’le bu konuları görüşeceğiz.” ifadelerini kullandı. 

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