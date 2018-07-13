Yerli sanayici ALTAY yarışında
SAVUNMA sanayii sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerle yurt içi ve yurt dışından büyük firmaların buluşacağı Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri 2018’in (ICDDA) en önemli gündem maddesi ALTAY Tankı olacak.
23-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek ve ihaleyi kazanan BMC’nin de katılacağı etkinlikte, birçok yerli KOBİ, ALTAY projesinde alt yüklenici olarak yer alabilmek için ürünleriyle görücüye çıkacak.
KOBİ’ler, bu projede gövde, kule, namlu, zırh gibi gereksinimlerin üretiminde alt yüklenici olarak yer alabilmek için tekliflerini sunacak.
Etkinliğin Türk savunma ve havacılık sanayisi için son derece stratejik bir çalışma olduğunu belirten OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, “OSSA, Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı kümelenmesidir, yerli ve milli firmaların oluşturduğu bir milli takımdır” dedi.
Geçtiğimiz yıllarda düzenledikleri etkinliklerin ardından önemli geri dönüşler ve sonuçlar aldıklarını belirten Aydın, “Bu etkinlikle KOBİ’lerimiz, büyük firmalara kolaylıkla ulaşıyor ve doğru kişiyi buluyor” diye konuştu.
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