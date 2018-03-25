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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
25.03.2018 - 10:10, Son Güncelleme:

Yerli otomobilin yatırım bedeli 3 milyar dolar

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Yerli otomobilin yatırım bedeli 3 milyar dolar

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil projesi için 3 milyar dolar yatırım yapılmasının ön görüldüğünü açıkladı.

CNN Türk yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Bakan Özlü, teknik ve mali analizlerin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, kurulacak şirketin CEO'sunun da Ortak Girişim Grubu tarafından çok yakında seçileceğini duyurdu. Özlü, "Küresel çapta başarılı olmuş 3 kişi arasında CEO seçilecek" dedi.

5 FARKLI KASA TİPİ

Bakan Özlü, yerli otomobilin orta sınıf (C) platformda olacağını ve 5 farklı kasa tipinden oluşacağını belirterek, ön görülen yatırım tutarının ise 3 milyar dolar hesaplandığını açıkladı.

Bakan Özlü, alternatifli teşvik ve destek modelleri üzerinde çalışıldığı aktardı. Bakan Özlü, batarya teknolojilerindeki gelişmelerin hızlı olduğuna işaret ederek
bu noktadaki maliyetlerin zaman içinde düşeceğinin öngörüldüğünü söyledi. Bakan Özlü, şarj istasyonları planlamalarına da geçildiğini aktardı.
Bakan Özlü, prototipin 2019'da oluşturulmasında bir sıkıntı görmediklerini belirtti.

29 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Türkiye'deki sektörlere baktığımızda otomobil sektörü çok başarılı bir sektör. 29 milyar dolara yakın bir ihracatımız oldu. Her 2 dakikada bir otomobil üretiliyor. Bu rakamlara ticari araçlar dahil değil. Sadece otomotivden bahsediyoruz. Artık Türkiye'nin kendine ait bir tasarım ve marka ortaya koymasını gerektiriyor. Bundan sonraki aşamadan Türkiye bir marka oluşturmalı ve dünya pazarlarında yer almalı. Şunu ifade edeyim, dünyada bu sektör 35-40 yılda bir dönüşüm yaşadı.

HEM KALİTE HEM FİYATTA...

Hali hazırda sipariş vermek isteyen çok sayıda yurttaşın olduğunu belirten Bakan Özlü, kalite ve fiyat bakımından emsallerinden daha iyi bir ürün ortaya koyacaklarını aktardı.

İşte yerli otomobil böyle yapılacak
İşte yerli otomobil böyle yapılacak

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (25.03.2018)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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